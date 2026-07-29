TAND TP.Hà Nội ấn định ngày xét xử, kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú

Theo quyết định, ông Đoàn Bảo Châu sẽ bị TAND TP.Hà Nội xét xử vào ngày 3.8 tới, về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Tòa án kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa.

Tòa án ấn định thời gian xét xử với bị cáo Đoàn Bảo Châu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Đoàn Bảo Châu, 58 tuổi; đăng ký thường trú tại P.Giảng Võ, TP.Hà Nội; chỗ ở hiện nay không xác định.

Cáo trạng xác định ông Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan".

Từ năm 2016 - 2021, bị cáo quay trực tiếp và phát nhiều video lên mạng xã hội Facebook. Các video này bị kết luận có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Tại cơ quan điều tra, ông Châu thừa nhận giọng nói, hình ảnh trong các video là của mình, song không khai nhận mục đích nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 6.2025, ông Đoàn Bảo Châu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. Do bị cáo bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Truy tố võ sư Đoàn Bảo Châu

Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sư karate. Hồi tháng 7.2017, ông này giao đấu với võ sư Pierre Francois Flores - một cao đồ võ cổ truyền theo chi phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada. Trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút, ông Châu bị hạ knock-out bằng đòn liên hoàn chân, tay từ đối phương.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo trong các trường hợp tương tự. Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.