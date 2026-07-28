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Thời sự

Truy tố võ sư Đoàn Bảo Châu

Tuyến Phan
Tuyến Phan

Võ sư karate Đoàn Bảo Châu bị truy tố tội 'làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'.

Ông Đoàn Bảo Châu, 58 tuổi, chỗ ở hiện nay không xác định, bị Viện KSND TP.Hà Nội truy tố ra trước TAND TP.Hà Nội để xét xử vắng mặt về tội danh nêu trên, theo quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Truy tố võ sư Đoàn Bảo Châu- Ảnh 1.

Bị can Đoàn Bảo Châu

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo cáo trạng, ông Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan".

Từ năm 2016 - 2021, ông Châu quay trực tiếp và phát nhiều lên mạng xã hội Facebook. Các video này bị kết luận có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Tại cơ quan điều tra, ông Châu thừa nhận giọng nói, hình ảnh trong các video là của mình, song không khai nhận mục đích nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 6.2025, ông Đoàn Bảo Châu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. Do ông này bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo trong các trường hợp tương tự. Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.

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