Điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt các bị can bỏ trốn ra nước ngoài

Báo cáo tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, cho biết trong nhiệm kỳ XIII, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt với nhiều chủ trương, cách làm mới, đặc biệt là thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Đảm bảo toàn diện, đồng bộ giữa giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực và lãng phí; cả ở Trung ương và địa phương; cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; cả xử lý kỷ luật, xử lý hành chính với xử lý hình sự.
Cạnh đó, việc điều tra, xử lý vừa kiên quyết, nghiêm minh, vừa nhân văn, thuyết phục. Làm rõ bản chất vụ án, phân hóa trách nhiệm rõ ràng, xử lý nghiêm minh với người có động cơ vụ lợi; khoan hồng với người thấy sai, khắc phục hậu quả, thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát cho nhà nước và nhân dân.
Xét xử vắng mặt các bị can bỏ trốn ra nước ngoài
"Lần đầu tiên điều tra, truy tố, xét xử tội tham ô tại khu vực ngoài nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt các bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài. Khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước", ông Dũng nói.
Đáng chú ý, Phó trưởng ban Nội chính cũng nhấn mạnh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Đề cập đến giải pháp, theo ông, cần chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, chuyển mạnh từ “đi sau xử lý” sang “đi trước kiểm soát”, từ “chống để răn đe” sang “xây để bền vững”...
Phó trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị lấy công nghệ, dữ liệu làm công cụ giám sát, phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giám sát từ đầu, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; tiến hành giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI); phân tích dữ liệu lớn để phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực "từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn".
Cùng với đó, cần tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập. Thực tiễn cho thấy, càng công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, càng phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả, "không có vùng trống, không có vùng tối".
Phát hiện, xử lý kịp thời để 'không dám' tham nhũng, tiêu cực
Cũng theo ông Đặng Văn Dũng, cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả trách nhiệm giải trình, trước hết là sự hài lòng của người dân, đây là yếu tố then chốt trong trách nhiệm giải trình. Đồng thời, phải kiên trì xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính, với 3 trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính - nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính.
Đi đôi với phòng ngừa, thì phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá. Phát hiện và xử lý kịp thời để “không dám” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý cũng nhằm mục đích răn đe, cảnh báo, để “xây” cho tốt hơn, nâng cao hơn hiệu quả phòng ngừa.
Trong xử lý phải quán triệt sâu sắc quan điểm lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện; đúng nguyên tắc hành chính, phân biệt quan hệ xã hội, quan hệ gia đình với quan hệ tội phạm; sai phạm do cố ý vì vụ lợi với sai phạm vì đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung; bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội, yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế khởi kiện vụ án dân sự hành chính, hành chính của Viện KSND để phòng ngừa từ sớm phạm tội, không để kéo dài đến mức phải xử lý hình sự. Xử lý nghiêm minh và nhân văn, ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, hành chính, dân sự, kỷ luật; xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tăng cường kiểm soát quyền lực, bởi tham nhũng, tiêu cực là một trong những “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực. Cán bộ, công chức, viên chức và người được giao chức vụ, quyền hạn phải không ngừng “tự soi”, “tự sửa”.
"Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm minh", Phó trưởng ban Nội chính nêu.
Đẩy mạnh phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Nhất là rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp...
Cạnh đó, hoàn thiện cơ chế mạnh mẽ bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; khắc phục hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.
