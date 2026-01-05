‘Ngành nội chính là hiện thân cho quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực’

Tại Hà Nội sáng nay 5.1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính (5.1.1966 - 5.1.2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự.



Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Vị thế, vai trò ngành nội chính không ngừng được nâng cao

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, 60 năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò làm cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, dù trong điều kiện khó khăn, phức tạp, các thế hệ cán bộ ngành Nội chính Đảng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định nguyên tắc, vững vàng bản lĩnh; tận tụy, liêm chính, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai.

Từ những con người "thép" ấy, ngành Nội chính Đảng đã hình thành nên bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc về tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá, vị thế, vai trò và uy tín của ngành Nội chính Đảng không ngừng được củng cố và nâng cao. Việc Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự cống hiến bền bỉ, to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Tổng Bí thư đề nghị ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò "gác gôn" cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn.

Chủ động phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề lớn, mới, khó

Ngành Nội chính Đảng, theo Tổng Bí thư, cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Phải nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho "trong ấm, ngoài êm", phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm "bốn không" trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào.

Cùng đó, ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", là biểu tượng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát huy vai trò cơ quan thường trực, thực sự là "trung tâm", "khớp nối", "đầu mối" trong tham mưu, điều hòa, phối hợp; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư trao tặng ngành Nội chính Huân chương Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh "điểm nóng".

Tổng Bí thư lưu ý, phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ...