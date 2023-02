Đoàn biệt phái làm nhiệm vụ quốc tế: Nhân dân ra 'mệnh lệnh' đi đủ, về đủ

Theo cập nhật mới nhất của Thanh Niên, đoàn biệt phái làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an đã hạ cánh xuống Sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sau hơn nửa ngày bay.



Đại tướng Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa cho đoàn biệt phái tại lễ xuất quân TRẦN CƯỜNG

Theo thành viên đoàn, nhiệt độ tại Thổ Nhĩ Kỳ rất lạnh. Sau khi đáp Sân bay Istanbul, đoàn sẽ tiếp tục bay đến thành phố Kahramanmarasđể thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn người trong đang bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau thảm họa động đất tại đất nước này.

Trước đó, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân, đích thân đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định, tặng hoa và bắt tay, động viên từng chiến sĩ, dặn dò phải ăn đủ, mặc ấm và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Đại tướng Tô Lâm bắt tay từng chiến sĩ, động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ TRẦN CƯỜNG

Trong số 24 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn biệt phái có 6 chiến sĩ của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an, 5 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội, 5 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, 5 chiến sĩ của Trường đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và 3 bác sĩ của bệnh viện trực thuộc Bộ Công an. Trưởng đoàn là đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Theo đại tướng Tô Lâm, những cán bộ, chiến sĩ được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế lần này đều là những chiến sĩ "tinh nhuệ nhất, khỏe nhất và sẵn sàng nhất".

24 cán bộ, chiến sĩ của Công an Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ TRẦN CƯỜNG

Ông Haldun Tekneci, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam rất cảm ơn sự quan tâm lớn của Việt Nam tới đất nước mình và cho hay sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các thành viên trong đoàn trong quá trình hỗ trợ cứu nạn.

Nhân dân ra "mệnh lệnh" đi đủ, về đủ

Sau khi những thông tin, hình ảnh của đoàn biệt phát được đăng tải trên báo đài, mạng xã hội… nhiều người đã tỏ ra rất tự hào về tinh thần tương thân, tương ái của con người Việt Nam, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ ở một nơi xa xôi.

Những "mệnh lệnh", những lời chúc, lời gửi gắm của người dân Việt Nam cho các chiến sĩ CHỤP MÀN HÌNH

Những bài đăng về đoàn biệt phái được cộng đồng mạng dành sự quan tâm rất lớn, họ thả mưa tim và gửi những lời chúc đến các cán bộ, chiến sĩ, mong họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Mệnh lệnh của nhân dân, các đồng chí đi đủ, về đủ, an toàn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Chúc đoàn nhiều sức khỏe, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ bình an", người dùng mạng xã hội "Hiếu Duy" gửi gắm.

Cùng với đó, hàng ngàn người cũng đưa ra lời đề nghị này, họ gọi đó là "mệnh lệnh của nhân dân". Các chiến sĩ phải "đi đủ, về đủ", sớm về với đất nước, gia đình.