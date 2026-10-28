Đoạn chat AI đã xóa trên Android không biến mất hoàn toàn

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Georgia vừa phát triển một công cụ giám định pháp y kỹ thuật số mang tên ORISA, có khả năng phục hồi các cuộc trò chuyện với trí tuệ nhân tạo đã bị người dùng xóa trên điện thoại Android.

Bằng cách chắp vá các mảnh dữ liệu phân tán còn sót lại trong bộ nhớ của thiết bị, công cụ này chứng minh rằng việc xóa nội dung trên màn hình thực chất không làm biến mất hoàn toàn dữ liệu cuộc gọi hay văn bản trao đổi với trợ lý ảo.

Điện thoại Android vẫn lưu lại các đoạn chat AI đã xóa? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Trợ lý AI trên Android vẫn để lại dấu vết sau khi xóa trò chuyện

Trong thử nghiệm thực tế, nhóm nghiên cứu đã cung cấp 100 dữ kiện về một dự án cho một trợ lý ảo tự tạo trước khi tiến hành xóa cuộc hội thoại. Dù trợ lý ảo ban đầu chỉ còn truy cập được 14 dữ kiện do giới hạn dung lượng bộ nhớ, công cụ ORISA vẫn thu thập đủ dữ liệu sót lại để khôi phục thành công tới 26 dữ kiện, đồng thời kỹ thuật này cũng đạt hiệu quả tương tự khi thử nghiệm trên 10 ứng dụng Android, 3 mô hình AI và 60 cấu hình khác nhau.

Giải thích về hiện tượng này, nghiên cứu chỉ ra rằng khi người dùng thực hiện thao tác xóa, hệ thống trên điện thoại không quét sạch vật lý các ô nhớ RAM hoặc bộ nhớ trong mà chỉ đánh dấu phân vùng đó là "đã xóa" nhằm tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Do các ô lưu trữ chưa bị dữ liệu mới ghi đè lên, dữ liệu cũ vẫn tiếp tục tồn tại nguyên vẹn về mặt vật lý và hoàn toàn có thể bị trích xuất nếu người thao tác sở hữu các công cụ phù hợp.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Ken Xu, tác giả chính của công trình, cho biết kỹ thuật này giúp xác định những thông tin mà một người đã chia sẻ với trợ lý ảo cùng những trợ giúp cụ thể mà họ đã nhận được. Dù điều này cho thấy AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị vẫn tiềm ẩn các mối lo ngại riêng về mặt bảo mật tương tự như việc gửi dữ liệu lên các máy chủ từ xa, phương pháp trích xuất này vốn kế thừa kỹ thuật giám định pháp y số đã được các chuyên gia ứng dụng suốt nhiều thập kỷ.

Công trình khoa học này vừa được báo cáo tại Hội nghị chuyên đề IEEE về Bảo mật và Quyền riêng tư năm 2026 (2026 IEEE Symposium on Security and Privacy). Nhóm tác giả nhận định người dùng tuân thủ pháp luật không cần phải hoang mang, bởi công cụ ORISA nhiều khả năng chỉ được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật nhằm phục vụ công tác điều tra và xét xử tội phạm.