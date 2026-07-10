Đoàn cứu nạn Việt Nam hoàn thành sứ mệnh tại Venezuela, về nước vào rạng sáng 11.7

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 9.7 (theo giờ Việt Nam), đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ động đất nhưng không có kết quả, trong khi đó, phía Venezuela cũng dừng tìm kiếm.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân động đất và bàn giao cho chính quyền nước sở tại ẢNH: HOÀNG VŨ

Qua gần 2 tuần tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela) - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất kép, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại.

Song song với việc tìm kiếm các nạn nhân, đoàn còn tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, giúp người dân Venezuela chuyển đồ đạc...

Hiện nay, đoàn Việt Nam đã dừng tìm kiếm, nghỉ tại khu tập kết, kiểm đếm trang thiết bị, vật tư y tế, lau chùi bảo quản, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Theo dự kiến, 124 chiến sĩ quân đội, công an sẽ lên chuyến bay đặc biệt để trở về Việt Nam vào khoảng 0 giờ 40 ngày 11.7.

Venezuela ấn tượng về sự tận tâm của Việt Nam

Trước đó, trao đổi với báo chí, trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, cho biết hầu như không gặp rào cản lớn nào khi làm việc cùng đoàn Việt Nam.

Đoàn Việt Nam tặng quà, cảm ơn sự hỗ trợ của trung tá Raul Serrano Chacon trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela ẢNH: HOÀNG VŨ

Theo trung tá Raul Serrano Chacon, ban đầu, rào cản duy nhất có lẽ là ngôn ngữ nhưng sau đó nhờ sự hỗ trợ từ những thành viên đoàn biết tiếng Tây Ban Nha mà hai bên dễ dàng hiểu biết nhau hơn.

"Tôi bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với sự tận tâm, chuyên nghiệp và tính kỷ luật mà đoàn Việt Nam đã thể hiện ngay từ khi đặt chân đến Venezuela", ông nói.

Giữa hiện trường của thảm họa động đất, phải đối mặt với nhiều rủi ro, từ những khối bê tông chực chờ sụp đổ, các rung chấn còn tiếp diễn cho đến bầu không khí đặc quánh bụi và mùi tử thi; cùng với đó, điều kiện ăn ở, sinh hoạt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Trung tá Raul Serrano Chacon cho rằng, các thành viên đoàn Việt Nam đã thể hiện khả năng thích ứng xuất sắc với môi trường thực hiện nhiệm vụ.

"Họ có năng lực, chuyên nghiệp, rất tận tâm, phối hợp chặt chẽ với nhau", trung tá Raul Serrano Chacon nhấn mạnh.

Trong suốt thời gian làm điều phối viên cho đoàn Việt Nam, trung tá Raul Serrano Chacon nhớ mãi tình cảm mà người dân sở tại dành cho đoàn, dù đó có thể chỉ là chút hoa quả hay chai nước mát tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tại hiện trường.

Đó chính là sự biết ơn sâu sắc của người dân nước sở tại đối với những cán bộ, chiến sĩ cách xa nửa vòng trái đất sang Venezuela giúp tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

"Liệu có cử chỉ đoàn kết nào sâu sắc hơn thế? Những gì mà đoàn Việt Nam đã làm góp phần an ủi các gia đình nạn nhân. Hiệu quả đáng kể, sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật, lòng nhân ái và đoàn kết sâu sắc đã được thể hiện trong suốt thời gian đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela", vị trung tá khẳng định.