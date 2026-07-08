Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Nhiệm vụ tại Venezuela là 'khó khăn và nguy hiểm nhất'

Thông tin từ đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, tính đến ngày 7.7 (giờ Việt Nam), đoàn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela) nhưng không tìm thấy thêm nạn nhân nào (tổng số thi thể được tìm thấy là 57).

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ ẢNH: HOÀNG VŨ

Theo kế hoạch, đoàn tiếp tục cử lực lượng chia ra thành 6 mũi, tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt tại bang La Guaira.

Chia sẻ với báo chí, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), chỉ huy đoàn quân đội, nhấn mạnh nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trước Venezuela, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025) nên ông hiểu rõ điều kiện tại mỗi nước là khác nhau. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có thời tiết lạnh thì tại Myanmar và Venezuela lại nắng nóng.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ lưu ý, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát bị phân hủy nhanh chóng nên hiện trường tìm kiếm đặc quánh mùi tử thi.

Chiến sĩ đeo 3 khẩu trang nhưng chỉ chịu được 10 - 15 phút

"Ban đầu, có những lúc các thành viên đoàn Việt Nam đã đeo đến 3 cái khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió rồi mà khi tiến vào trong các công trình đổ sập chỉ chịu được tầm 10 - 15 phút là phải ra thay phiên nhau", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói và cho rằng từ thực tế đó, đoàn công tác đúc rút được thêm kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Việt Nam tặng quà, động viên người dân Venezuela ẢNH: HOÀNG VŨ

Theo thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, điều quan trọng vẫn là chuẩn bị về tâm lý, coi việc tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của mình thì mới đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như vậy.

Từ đó, những ngày qua, đoàn không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất có thể để góp phần làm vơi nỗi đau của gia đình họ sau những ngày mòn mỏi chờ tin cũng như giảm bớt đau thương của người dân và đất nước Venezuela nói chung.

"Đối với tất cả những vị trí tại hiện trường mà đoàn Việt Nam tiến hành tìm kiếm nạn nhân, các đoàn cứu hộ quốc tế trước đó đã từng đến và họ đều thấy khó thực hiện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc tế và nhất là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, đoàn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, cho biết, cùng với khó khăn, hiểm nguy, đoàn Việt Nam cũng gặp những thuận lợi trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đó là tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, kinh nghiệm từ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và công an, sự tạo điều kiện thuận lợi của phía Venezuela…

Trước đó, sáng 6.7 (theo giờ địa phương), trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela đã trao huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người bất chấp mọi khó khăn, đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela.