Venezuela tặng huy chương 'Anh hùng Venezuela' cho đoàn cứu hộ Việt Nam

Thông tin từ đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, sáng 6.7 (theo giờ địa phương), trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela đã trao huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, trung tá Raul Serrano Chacon trao huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam ẢNH: N.L

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người, bất chấp mọi khó khăn, đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela.

Hôm nay, bước sang ngày thứ 6 đoàn Việt Nam thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela) - hơn 10 ngày sau thảm họa động đất, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, đoàn vẫn chia nhiều mũi nhọn, chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát ẢNH: N.L

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; bàn giao cho bạn 12 vị trí có nạn nhân mắc kẹt, giúp 45 gia đình hộ dân di chuyển tài sản. Cạnh đó, thăm và tặng quà cho 500 gia đình gồm 360 kg thịt hộp, 105 thùng sữa, 48 thùng mì tôm, 5 kiện giấy khô, 3 thùng quần áo chống dịch, 10 thùng giấy ướt, 4 thùng màn và gối, 150 chăn.

Ngày mai, đoàn tiếp tục cử lực lượng chia ra thành 6 mũi, tiếp tục tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất. Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương.

Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez Gomez đánh giá đội quân khuyển của đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả hàng đầu trong số các đoàn quốc tế có chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.