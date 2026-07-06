Quân khuyển Việt Nam hoạt động hiệu quả hàng đầu trong cứu hộ tại Venezuela

Ngày 5.7 (theo giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt. Đó là tìm đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ thăm hỏi, động viên người dân địa phương ẢNH: HOÀNG VŨ

Để trao những phần quà tận tay người dân địa phương, các thành viên trong đoàn đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban đêm phân loại và đóng gói quà. Mỗi phần quà là một sự tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tối đa cho những nhu cầu khẩn cấp của vùng thảm họa, từ khẩu trang, giấy vệ sinh đến lương khô, thịt hộp, mì tôm…

"Chúng tôi xin được chia sẻ với những mất mát to lớn của Venezuela. Những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ nên thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, chỉ huy đoàn quân đội, chia sẻ với người dân sở tại.

Quân khuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại Venezuela

Trước đó, tính đến ngày 4.7 (theo giờ địa phương), sau 5 ngày làm nhiệm vụ, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa 54 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Kết quả này là nỗ lực không mệt mỏi của toàn đoàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội quân khuyển.

Quân khuyển Việt Nam phát hiện nguồn hơi nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát ẢNH: QUỐC HƯƠNG

Được đeo huân chương ở Venezuela, 8 chú chó nghiệp vụ Việt Nam có năng lực gì đặc biệt?

Trong điều kiện hiện trường phức tạp, khả năng tìm kiếm, phát hiện nguồn hơi của đội quân khuyển đã giúp xác định vị trí nghi ngờ, giúp lực lượng công binh thu hẹp phạm vi tìm kiếm, lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp, tập trung nhân lực và phương tiện đào bới các khu vực nghi có nạn nhân.

Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez Gomez đánh giá đội quân khuyển của đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả hàng đầu trong số các đoàn quốc tế có chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Quân khuyển được bồi dưỡng giữa giờ nghỉ trưa để lấy sức tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ẢNH: QUỐC HƯƠNG

Cũng theo Tổng thống lâm thời Venezuela, khả năng đánh hơi không biết mệt mỏi của chó nghiệp vụ đã trở thành "ngọn hải đăng của hy vọng" giữa đống đổ nát.

Mỗi tiếng sủa, mỗi dấu hiệu được chó nghiệp vụ phát hiện, mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và tạo ra sự đoàn tụ đối với biết bao gia đình.

Bà con người Việt tại Venezuela động viên các quân khuyển ẢNH: QUỐC HƯƠNG

Sau những giờ làm việc cật lực, các chú chó nghiệp vụ luôn được huấn luyện viên vỗ về, động viên, chăm sóc. Những quân khuyển cũng nhận được tình cảm nâng niu, âu yếm của bà con người Việt tại Venezuela nhân dịp đến thăm đoàn.