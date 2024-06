Đoạn giới thiệu album đầu tay 'Bật nó lên' của Soobin gây sốt

Vào ngày 25.6, Soobin sẽ ra mắt album Bật nó lên, gồm 10 ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện, với sự hỗ trợ đắc lực từ công ty chủ quản - SpaceSpeakers Label.

Để chuẩn bị cho album này, S OOBIN cũng tung bộ ả n h KV album với hình ảnh chính mình ngồi trên khối vuông lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh các tảng mây trôi lãng đãng kết hợp cùng tạo hình "chàng thơ" của nam ca sĩ khiến khán giả đoán rằng đây sẽ là những bài hát mang hơi thở tình yêu.

Về album mới, S OOBIN cho biết Bật Nó Lên là hành trình trưởng thành của một chàng trai sau khi đi qua những mối tình tan vỡ. Lấy cảm hứng từ những "bóng hồng" đi qua đời mình, mỗi bài hát trong đĩa nhạc này giống như chân dung của một cô gái với một cảm xúc, kỷ niệm riêng. Tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên S OOBIN của hôm nay.

Đi cùng bộ ảnh, S OOBIN và ê kíp cũng tung tracklist và credit cho album này. 10 ca khúc lần lượt là Intro, Dancing In The Dark , Sunset In The City , Sẽ Quên Em Nhanh Thôi , Giá như, Bật Nó Lên , Heyyy, Luật anh, Lu mờ và một ca khúc ẩn giấu.

Tối 20.6, Soobin đã tung audio teaser gồm 4 câu hát kết hợp cùng nữ rapper tlinh, công bố bài hát ẩn giấu mang tên Ai Mà Biết Được . Sau 2 ngày nhá hàng, đoạn teaser này thu hút gần 2.000 video dùng sound nhạc và gần 60.000 lượt sử dụng template trên nền tảng Capcut (TikTok). Nhiều khán giả nhận định giai điệu của ca khúc này vô cùng bắt tai, vừa mang yếu tố hoài niệm nhưng đồng thời có yếu tố hiện đại.

Về phần sản xuất âm nhạc, đội ngũ thực hiện album bao gồm giám đốc âm nhạc SlimV, Touliver, S OOBIN , Binz, Mastal, TINLE, 2pillz, Wokeup. Trong khi các đàn anh SpaceSpeakers Label đã quá quen thuộc trong phong cách làm nhạc cùng S OOBIN suốt nhiều năm qua, thì 2pillz cùng Wokeup là 2 nhà sản xuất trẻ đã có cơ hội hợp tác cùng nam ca sĩ ở Space Jam #3. Đây cũng là lần đầu tiên S OOBIN trở lại với một dự án âm nhạc tương đối "nặng đô" cũng như dài hơi, ít nhiều khiến người hâm mộ cảm thấy tò mò, chờ đợi.

Ngoài ra, với album snippet gồm một số giai điệu "nhá hàng" cho album này, S OOBIN cũng khiến nhiều khán giả chờ ngày ra mắt, bởi sự phong phú về mặt chất liệu, từ hip-hop, R&B cũng như ballad, vốn là thế mạnh của giọng ca Phía sau một cô gái.

Bật Nó Lên có thể loại chính là pop - R&B, xen lẫn những track ballad, hip-hop & afrobeat. Qua đĩa nhạc này, S OOBIN mong muốn mang đến một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, đa sắc và đa thể loại, đồng thời cho thấy một khía cạnh khác của anh trong chuyện tình yêu. Giải thích về tựa đề đĩa nhạc, S OOBIN hy vọng rằng mỗi khán giả dù đang ở trong giai đoạn nào của tình yêu, thì cũng có thể tìm thấy được bản thân mình mỗi khi bật album này lên.

Ngoài phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, Soobin và SpaceSpeakers Label cũng sẽ trình làng bộ đĩa CD vật lý cùng nhiều ấn phẩm kèm theo.