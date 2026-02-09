Đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo nguồn lực, đối thoại tạo lòng tin

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 đi qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm với những yếu tố bất ngờ, bất thường và bất định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chào đón đại sứ các nước ẢNH: TUẤN MINH

"Dẫu vậy, giữa những "cơn gió ngược" đó, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là dòng chảy chính, là sợi dây kết nối tất cả chúng ta, là giá trị chung cốt lõi mà mọi quốc gia, dân tộc đều hướng tới", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cho biết, với Việt Nam, năm 2025 là một phép thử toàn diện đối với năng lực điều hành, khả năng thích ứng và sức chống chịu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

"Việt Nam đã lựa chọn con đường hành động quyết liệt, nhất quán và có trách nhiệm; tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả vào việc giải quyết những thách thức chung mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện của thế giới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nâng ly chúc mừng năm mới ẢNH: TUẤN MINH

Với tinh thần "Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu phát triển quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, tạo niềm tin vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, bám sát tinh thần xuyên suốt và mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, Việt Nam tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt và đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

"Các nhà ngoại giao đang sống và làm việc tại Việt Nam đều cảm nhận được bầu không khí ấm áp, chân thành, thân thiện, tin cậy, đoàn kết, có trách nhiệm và ân cần, gần gũi của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam", Thủ tướng chia sẻ.

Rapper Đen Vâu biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chào đón Đoàn Ngoại giao nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ ẢNH: TUẤN MINH

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, những đối tác, những người bạn chân thành của Việt Nam để cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn: "Việt Nam phát triển vững bền, ASEAN gắn kết sát bên, châu Á thịnh vượng, liên kết thế giới hòa bình ấm êm, nhân loại bình đẳng tiến lên".

Thủ tướng nhấn mạnh, một năm khởi đầu từ mùa xuân - Xuân Bính Ngọ năm 2026 không chỉ là khởi đầu một năm mới mà còn là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, phát triển mới của Việt Nam với tầm nhìn 100 năm tới để Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng Đại sứ Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko ẢNH: TUẤN MINH

"Trong văn hóa Việt Nam, "ngọ" là con ngựa, tượng trưng cho chuyển động không ngừng, cho sự bền bỉ và khát vọng đi nhanh, đi xa nhưng bền vững. Còn "bính" là ngọn lửa, tượng trưng cho ánh sáng, sự sống, nhiệt huyết và năng lượng phát triển mới. Mọi khởi đầu mới đều đòi hỏi hành động mạnh mẽ nhưng phải được dẫn dắt bởi bản lĩnh vững vàng, kiên trì, kiên định; đổi mới tư duy được xác lập bởi tầm nhìn chiến lược với tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", Thủ tướng cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng: "Tất cả chúng ta cùng nhau chung tay đẩy mạnh thực hiện tinh thần ba tạo lập: Đoàn kết để tạo lập sức mạnh - Hợp tác để tạo lập nguồn lực - Đối thoại để tạo lập lòng tin".