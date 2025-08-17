Đoản khúc - Thơ của Đỗ Quang Nghĩa

minh họa: văn nguyễn

*

(niềm tin của hắn là một cánh hoa dại)

Mùa hè trở lại như thể

chưa bao giờ vắng mặt

chưa bao giờ chia tay.

Trái tim dịu ngọt như thể chưa bao giờ bầm dập

chưa bao giờ u minh.

Sáng nay nhớ một lời hát

đã rất lâu rồi

lãng quên.

*

Cây hoa dại của tôi

ngã xuống hôm qua

sáng nay còn nở những bông hoa vàng chói lọi

rồi mới ra đi.

*

Ta khóc trên những con đường đầy hoa lá

Trời ơi cái kiêu hãnh của con người

cái kiêu hãnh của mỗi con người

Mình không nhân danh ai cả

không đi theo con đường rải lông ngỗng để tìm người.

*

Ta đến cuộc đời này là để yêu em

có lẽ thế và chắc chắn thế.

Những đóa uất kim hương

trái mùa này là nở cho em

có lẽ thế và chắc chắn thế.

Có những bông tuyết tan

trước khi về với đất.

Như tình ta,

trắng muốt, suốt đời,

có lẽ thế và chắc chắn thế.