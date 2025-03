Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Công an tỉnh Nam Định

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã đánh giá tình hình, thảo luận một số kết quả, kinh nghiệm của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổng kết Nghị quyết 18 và thực hiện Kết luận 121.

Ông Trần Tiến Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: CÔNG AN NAM ĐỊNH

Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã 5 lần thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, qua đó, giảm 8 phòng, 10 công an cấp huyện, thành phố, 122 đội và tương đương. Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chủ động, kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư để có định hướng cụ thể, xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, khi thực hiện Đề án số 25 của Đảng ủy Công an T.Ư về việc công an địa phương chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã, không có cấp huyện, Công an tỉnh Nam Định đã có 14 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xung phong xin nghỉ hưu trước hạn tuổi; 57 lãnh đạo, chỉ huy xung phong bố trí giữ chức vụ thấp hơn; trong đó, có 5 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện còn đủ từ 30 tháng đến dưới 60 tháng công tác.

Sau 8 ngày hoạt động theo mô hình tổ chức mới, bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực, địa bàn không xảy ra trọng án, không có vụ việc phức tạp mới nảy sinh.