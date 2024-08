Đoàn kỵ binh xuất hiện ở trung tâm TP.HCM trong đêm diễn nghệ thuật

Người dân và du khách tại TP.HCM tối 17.8.2024 đã có một đêm nhiều cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi". Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mang đến những ấn tượng đặc biệt về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, mừng lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024), chúc mừng Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Chị Tạ Thùy An (quận 6, TP.HCM) không khỏi cảm thấy xúc động khi được xem chương trình.

"Khi mà tới với chương trình thì em cảm thấy xúc động, vinh hạnh khi được tham dự một chương trình hoành tráng như thế này, cũng rất là vui cho các chiến sĩ công an ngày hôm nay. Tiết mục diễu binh kỵ sĩ là tiết mục em cảm thấy ưng ý nhất và cảm thấy rất hoành tráng", chị An chia sẻ.

Cảnh sát cơ động kỵ binh đã biểu diễn ở nhiều dịp lễ lớn của đất nước, tuy nhiên đây là lần đầu tiên diễu hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nên người dân TP.HCM rất thích thú NHẬT THỊNH

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương gồm "Lời Bác sáng mãi muôn đời", "Vì nước quên thân vì dân phục vụ" và "Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân", mang đến công chúng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng.

Những tiết mục đã khắc họa những khó khăn, gian khổ, sự dũng cảm chiến đấu, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Qua đó, các đại biểu và nhân dân TP.HCM đã cùng ôn lại truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; cùng nhìn lại những kết quả 55 năm lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.