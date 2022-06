Đoàn phim 'The Chosen One' dừng ghi hình vì 2 người chết, 6 người bị thương

Liên quan đến vụ 2 diễn viên Juan Francisco Aguilar và Raymundo Gurdano của đoàn phim The Chosen One chết, 6 người khác trong đoàn (bao gồm 2 diễn viên) bị thương do tai nạn xe van, công ty phim độc lập Redrum ngay lập tức hoãn việc ghi hình dự án. Phía Netflix chưa đưa ra phát ngôn về vụ việc.

Hai diễn viên Raymundo Gurdano và Juan Francisco Aguilar chết khi cùng với các thành viên khác của ê-kíp di chuyển đến sân bay ở Mexico trên một chiếc xe van. Hiện trường vụ tai nạn diễn ra gần phim trường The Chosen One.

Vụ tai nạn đau lòng trên khiến cho Liên đoàn nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) ngay lập tức liên lạc với Netflix để tìm hiểu về vụ việc, nguồn tin xác nhận. Đại diện của SAG-AFTRA nói: "Chúng tôi đã liên hệ với Netflix và Hiệp hội diễn viên Mexico (ANDA) về vụ tai nạn để điều tra về tình hình cùng với đơn vị sản xuất".





Vị này nói thêm: "An toàn trên trường quay luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành những bước cần thiết để bảo đảm rằng những thành viên của chúng tôi và những người khác an toàn trong khi ghi hình".

Loạt phim The Chosen One của Netflix chuyển thể từ truyện tranh American Jesus của các tác giả Mark Millar và Peter Gross, kể về một cậu bé 12 tuổi nhận ra định mệnh của mình là phải giải cứu nhân loại.