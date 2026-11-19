Đài CNN ngày 18.11 đưa tin đoàn tàu hàng dài 7.602 m do Công ty Transnet Freight Rail (TFR), thuộc Tập đoàn hậu cần nhà nước Transnet của Nam Phi, vận hành đã khởi hành từ thị trấn Saldanha hồi tháng 10. Đoàn tàu chạy 782 km trên tuyến đường sắt xuất khẩu quặng và đến các khu mỏ ở tỉnh Bắc Cape vào ngày hôm sau.

Các nhân viên Transnet Freight Rail (TFR) ăn mừng khi đoàn tàu dài 7.602 m lăn bánh tại Nam Phi

ẢNH: TFR

Với cột mốc này, TFR đang tìm cách giành danh hiệu đoàn tàu dài nhất thế giới, mà Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (GWR) hiện đã công nhận cho Công ty BHP Iron Ore (Úc) từ năm 2001 với đoàn tàu 682 toa, dài 7,35 km. Trước đó vào năm 1989, tiền thân của TFR là Spoornet từng lập kỷ lục với đoàn tàu dài khoảng 7,2 km. Đại diện TFR cho hay công ty đang làm việc với GWR để xác minh chính thức.

Tổng giám đốc TFR Russell Baatjies khẳng định giá trị thực sự của chuyến thử nghiệm nằm ở kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành nhằm nâng cao năng lực vận tải đường sắt. Do dài gấp đôi đoàn tàu tiêu chuẩn (348 toa), đoàn tàu 696 toa được ghép từ 3 cụm tàu ngay trên đường ray chính sau khi kiểm tra phanh. Dù tất cả toa đều không chở hàng, đoàn tàu vẫn nặng hơn 15.800 tấn.

Đoàn tàu dài 7.602 m lăn bánh tại Nam Phi ẢNH: TFR

Để xử lý lực kéo và đẩy dọc thân tàu, TFR áp dụng công nghệ phân bổ lực kéo qua sóng vô tuyến, bố trí 12 đầu máy điện và diesel-điện dọc đoàn tàu, thực hiện đồng bộ hóa nhằm chia đều lực kéo lẫn lực phanh. Do đoàn tàu quá dài, không thể nằm gọn trong bất kỳ đoạn nào trong số 19 đoạn đường tránh trên tuyến, tổ lái và các chuyên gia hạ tầng phải liên tục liên lạc để điều phối tín hiệu an toàn khi có tàu khác hoạt động gần đó.

TFR cho biết đoàn tàu không hoạt động hằng ngày, mà dữ liệu thu được sẽ phục vụ đánh giá khả năng triển khai khi xảy ra tình trạng đình trệ hoặc sự cố vận hành lớn trên tuyến đường sắt vốn được dùng để vận chuyển quặng sắt.