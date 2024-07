Đoàn thể thao Việt Nam đã đến Pháp an toàn, được tiếp đón đặc biệt tại làng Olympic

Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26.7 đến 11.8. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự giải với tổng cộng 39 thành viên, bao gồm 16 VĐV, 16 HLV, chuyên gia và 2 bác sĩ. Trong đó, 14 VĐV giành vé chính thức thông qua thành tích thi đấu, 2 VĐV còn lại được trao suất đặc cách. Đội tuyển Olympic Việt Nam tranh tài 11/32 môn, đứng thứ 89 thế giới về số VĐV thi đấu tại Olympic Paris 2024.



Đêm 23.7, ông Đặng Hà Việt, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024 cùng các cán bộ, bác sĩ của đoàn đã lên đường sang Pháp. Trước đó, nhiều VĐV của các môn đã gia nhập làng VĐV (hay còn gọi là làng Olympic) và đã bước vào tập luyện tích cực, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại đấu trường lớn nhất thế giới.

Sau chuyến bay dài, toàn bộ các thành viên đã đến Paris an toàn. Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng thể thao thành tích cao 1 Cục TDTT, thành viên đoàn thể thao Việt Nam cho biết: “Do đoàn đã đi rải rác từ nhiều ngày qua nên đội hình chính đến sân bay chỉ hơn chục người. Tất cả đều an toàn khi được tiếp đón niềm nở, chu đáo. Đặc biệt công tác an ninh và khâu đón tiếp rất tốt, giúp cho cả đoàn cảm thấy nhẹ nhàng, phấn khích, xua tan nhiều mệt mỏi sau chuyến bay dài".

Các thành viên lãnh đạo, ban huấn luyện của đoàn Việt Nam đến Paris an toàn vào trưa nay theo giờ Việt Nam QUANG TUYẾN

Tất cả đều thoải mái dù trải qua hành trình dài. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền là 1 trong 2 bác sĩ của đoàn QUANG TUYẾN

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt (áo vest) sẽ có cuộc họp vào tối nay với các đội tuyển

Theo tờ L'Equipe của Pháp, cũng giống như những đoàn thể thao khác, toàn bộ lãnh đạo, VĐV, HLV và các nhân viên đều được chăm sóc theo cách đặc biệt. Để phục vụ ăn uống cho hơn 10.000 người, chủ nhà Pháp sử dụng chuỗi nhà hàng bên trong làng VĐV rộng đến 46.000 m2. Nhiều loại thực phẩm phù hợp với thể trạng của người châu Á được chuẩn bị sẵn. Ngoài các đầu bếp địa phương, có 20 đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới được tuyển chọn, phục vụ, để đảm bảo tính nhạy cảm về văn hóa tại chuỗi các nhà hàng trong làng VĐV. Ngoài ra, một nhà hàng ẩm thực thế giới riêng biệt có sức chứa 600 người sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn ăn uống. Một đội ngũ tận tụy gồm 1.000 nhân viên sẽ chuẩn bị và phục vụ tới 40.000 bữa ăn mỗi ngày.

Trong khi đó, phòng ở của làng VĐV luôn được chăm chút tỉ mỉ. Làng VĐV có 2.800 căn hộ và mỗi phòng nơi đây có thể dành cho 4-8 thành viên. Với 345.000 món đồ nội thất được lắp đặt, nơi ở được chế tạo để mang lại sự thoải mái tối đa.

Các VĐV của Việt Nam sẽ sử dụng giường các tông, có thể tái chế trong suốt thời gian diễn ra Olympic Paris 2024. Tấm nệm được sử dụng có ba mô-đun khác nhau, cho phép các VĐV chọn độ cứng mà họ muốn và kéo dài nó để phù hợp với chiều cao của bản thân.

Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh QUANG TUYẾN

Các nhân viên của chủ nhà Pháp đều tích cực hỗ trợ QUANG TUYẾN

Ông Hoàng Quốc Vinh hào hứng: "Chúng tôi được hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh rất nhanh và sẽ di chuyển về làng Olympic ở khu vực gần Saint Denis. Lãnh đạo đoàn sẽ gặp gỡ tất cả HLV, VĐV đã có mặt trong hôm nay để rà soát công tác chuẩn bị tại Pháp. Chúng tôi sẽ phân công nhau bám sát các buổi tập, sinh hoạt, ăn ở của tất cả thành viên trong đoàn, đảm bảo sức khỏe tinh thần và trạng thái tâm lý tốt nhất".