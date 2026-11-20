



Sự thống trị của vovinam

Tối 19.11, môn vovinam tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng khép lại sau 6 ngày thi đấu. Đội vovinam TP.HCM giành 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn và trở thành đội đầu tiên mang "cờ đầu" về cho thể thao TP.HCM ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đây không phải thành tích dễ chinh phục. Môn vovinam năm nay quy tụ hơn 400 võ sĩ từ 24 tỉnh, thành, ngành, tranh 26 bộ huy chương. Giữa sức ép đó, TP.HCM vẫn chiếm ưu thế ở cả 2 nhóm nội dung là quyền và đối kháng, cho thấy lực lượng của họ dày và đều.

Quyền vốn là thế mạnh truyền thống, và lần này lứa kỳ cựu kết hợp với lớp trẻ tiếp tục giữ được ưu thế. Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Dũ, Phan Tấn Thành, Võ Trọng Nhân, Vũ Duy Bảo giành HCV đòn chân tấn công nam. Bộ ba Đỗ Lý Minh Toàn, Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Trường Thọ thắng ở song luyện mã tấu. Nguyễn Thanh Mai có HCV tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ.

Ở mảng đối kháng, nơi trận đấu được chấm điểm điện tử và có VAR hỗ trợ, Nguyễn Thị Hoài Linh đoạt HCV hạng 70-75 kg nữ. Cặp vợ chồng võ sĩ Lê Thanh Tuấn - Lâm Thị Lời cũng là điểm nhấn riêng của đội. 2 tấm HCV cuối cùng do Điểu Trung (đối kháng nam 75-80 kg) và Nguyễn Tứ Cường (ngũ môn quyền nam) mang về.

TP.HCM là "cái nôi" của vovinam ẢNH: VOVINAM TP.HCM

Điểm tựa cho đoàn TP.HCM

Vovinam là một trong những môn thi đấu sớm nhất, và "cơn mưa HCV" từ thảm đấu giúp đoàn TP.HCM bứt tốc ngay từ đầu. Tính đến sáng 20.11, đoàn chủ nhà có 34 HCV, 16 HCB, 34 HCĐ, vượt Hà Nội để lên số 1 bảng tổng sắp trước lễ khai mạc chính thức vào tối 21.11. Thành tích này tạo đà cho mục tiêu lọt vào top 2 toàn đoàn của thể thao thành phố.

So với Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 tại Quảng Ninh, vovinam TP.HCM có thêm 1 HCV, tổng huy chương tăng từ 8 lên 12. Ngoài đại hội, đội còn nhiều năm liền xếp nhất toàn đoàn ở giải vô địch quốc gia và giải vô địch các đội mạnh toàn quốc. Sau khi sáp nhập, lực lượng từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu giúp đội hình TP.HCM càng dày hơn.

Vovinam TP.HCM cũng là lực lượng nòng cốt của đội tuyển vovinam Việt Nam. Những nhà vô địch thế giới, châu Á, SEA Games như Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hoài Nương, Hoàng Dũ, Ngọc Trâm… đều trưởng thành từ lò đào tạo này. Riêng tại SEA Games 32, võ sĩ TP.HCM đóng góp 4/7 HCV của vovinam Việt Nam. Nhiều HLV, võ sư của TP.HCM còn sang hàng chục quốc gia để dạy và quảng bá võ Việt.