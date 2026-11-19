



Sân Thống Nhất thay áo mới

Dự án cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất khởi công từ cuối tháng 3, với tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng. Để kịp phục vụ môn điền kinh, các hạng mục trực tiếp liên quan đến thi đấu được ưu tiên triển khai trước. Theo ghi nhận, đầu tháng 11, sau hơn 7 tháng thi công, mặt cỏ, hệ thống thoát nước và đường chạy điền kinh đã cơ bản hoàn thiện; một số hạng mục khán đài vẫn đang tiếp tục được thi công.

Trước đó, lãnh đạo Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết khu vực đường chạy, sân cỏ và khán đài A dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10, trong khi các phần xây dựng mới, trong đó có khán đài B, được thực hiện theo tiến độ dài hơi hơn của dự án. Ngày 11.11, lãnh đạo UBND TP.HCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm TDTT Thống Nhất, khảo sát khu vực thi đấu và nắm tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ đại hội. Theo phân công, sân Thống Nhất sẽ đảm nhiệm phần lớn nội dung điền kinh của đại hội.





Khán đài sân Thống Nhất lắp dàn ghế mới ẢNH: N.T

Đường chạy điền kinh đã sẵn sàng, đẹp long lanh ẢNH: N.T

Mặt cỏ sân Thống Nhất cũng đã đảm bảo tiêu chuẩn để có thể tổ chức các trận đấu của CLB Công an TP.HCM ẢNH: N.T

Mới đây, sân Thống Nhất được chọn làm nơi diễn ra trận giao hữu giữa đội Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Sân Thống Nhất chỉ còn 1 hạng mục lớn chưa thi công xong là khu vực khán đài B. Thời gian hoàn thành dự kiến là vào tháng 4.2027 ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đa dạng cơ sở vật chất

Bên cạnh đó, nhà thi đấu Phú Thọ đã được đưa vào sử dụng từ đầu tháng 7 sau quá trình cải tạo, sửa chữa, với tổng mức đầu tư khoảng 229 tỉ đồng, diện tích sàn xây dựng, cải tạo và sửa chữa 13.770 mét vuông. Mái vòm, hệ thống vì kèo thép, sân thi đấu và cửa được thay mới; khán đài cơ động, khu vệ sinh được nâng cấp, cùng hệ thống điều hòa trung tâm, phòng cháy chữa cháy, âm thanh và ánh sáng mới.

Công trình được bố trí phục vụ môn thể dục dụng cụ và lễ bế mạc đại hội. Cũng tại cụm công trình Phú Thọ, CLB bơi lặn Phú Thọ được cải tạo để phục vụ các môn bơi, lặn và quần vợt; nhà thi đấu Hồ Xuân Hương dành cho cầu lông, còn nhà thi đấu Nguyễn Du được bố trí cho billiards và snooker.

Sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian tổ chức đại hội còn được mở rộng ra các khu vực lân cận. Sân Gò Đậu và Đông Hòa phục vụ bóng đá nam U.21; sân vận động Bà Rịa tổ chức bóng đá nữ. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Dương, môn khiêu vũ thể thao đã diễn ra trong 2 ngày 16 và 17.11. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, sân Lam Sơn phục vụ môn bắn cung, cùng hệ thống nhà thi đấu tiếp nhận các môn trong nhà theo lịch.

Đáng chú ý, hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành) đã bắt đầu vận hành từ 15.11, khi các tay chèo tranh tài nội dung canoeing, mở đầu cho nhóm môn đua thuyền của đại hội trên hệ thống 9 đường đua, trước khi đón các nội dung rowing và đua thuyền truyền thống. Tại xã Hồ Tràm, môn bóng chuyền bãi biển khởi tranh từ 16.11 với 2 nội dung đồng đội nam và nữ, quy tụ 14 đơn vị tham dự.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra từ 14.11 đến 12.12, quy tụ 36 đoàn thể thao đến từ 34 tỉnh, thành cùng 2 ngành công an, quân đội, với khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV và 2.000 trọng tài tham gia. Chương trình gồm 48 môn, 973 nội dung thi đấu. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, tổ chức 44 môn thi đấu cùng lễ khai mạc và bế mạc. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 21.11 tại công viên bờ sông Sài Gòn.