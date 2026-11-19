Vũ Thị Trang thi đấu bùng nổ

Ở chung kết đồng đội nữ giữa đội TP.HCM với đội Hà Nội, Vũ Thị Trang đi tiên phong, giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Hải Yến, giúp đội TP.HCM vượt dẫn 1-0. Bùi Bích Phương giúp Hà Nội cân bằng tỷ số 1-1 sau chiến thắng trước Lê Ngọc Vân ở trận đơn thứ 2.

Vũ Thị Trang thi đấu đầy nỗ lực và ấn tượng giúp TP.HCM đoạt HCV đồng đội nữ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: HCMS SPORTS HUB

Đội chủ nhà vượt dẫn 2-1 khi Vũ Thị Anh Thư thắng Lê Thu Huyền ở trận đơn thứ 3. Tuy nhiên tài năng của Bùi Bích Phương lần nữa giúp Hà Nội đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2 khi giành chiến thắng ở trận đôi đầu tiên.

Ở trận đôi quyết định, Vũ Thị Trang trở lại, sát cánh cùng đàn em Vũ Thị Anh Thư đấu với Lê Thu Huyền/Nguyễn Thị Thảo Ly. Nhiều lần để đối thủ dẫn điểm nhưng kinh nghiệm cùng bản lĩnh của Vũ Thị Trang giúp TP.HCM lật ngược tình thế, giành chiến thắng ở ván 1. Sang ván 2, Vũ Thị Trang tiếp tục chơi hay, giúp TP.HCM nhiều lần dẫn điểm. Cả đội TP.HCM có màn ăn mừng HCV hụt sau tình huống đập cầu của Vũ Thị Trang. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu đã ra ngoài sân, từ đó đôi của Hà Nội thắng ngược ván đấu này, cân bằng 1-1. Vũ Thị Trang tiếp tục dìu dắt đàn em Anh Thư vượt qua đôi Lê Thu Huyền/Nguyễn Thị Thảo Ly ở ván 3, qua đó giành thắng lợi chung cuộc.

Nguyễn Hải Đăng giúp TP.HCM đoạt HCV đồng đội nam ẢNH: HCMS SPORTS HUB

Bà xã của tay vợt Nguyễn Tiến Minh cùng các đồng đội vỡ òa niềm vui sau chiến thắng nghẹt thở trước đội Hà Nội, giúp TP.HCM giành trọn 2 HCV nội dung đồng đội. Trước đó, ở đồng đội nam, lần lượt Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thiên Lộc, Phan Phúc Thịnh giành chiến thắng ở 3 trận đơn giúp TP.HCM vượt qua Lâm Đồng với tỷ số 3-0. Ở đại hội lần trước, đội nam TP.HCM chỉ đoạt HCB khi thua Hà Nội ở chung kết.

Sau nội dung đồng đội, Vũ Thị Trang cùng đội TP.HCM tiếp tục tranh tài ở các nội dung đơn, đôi. Dự kiến Nguyễn Tiến Minh cũng góp mặt tranh tài ở nội dung đơn nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này. Tuy nhiên ở tuổi 43, anh sẽ phải cạnh tranh vất vả trước sức trẻ của các tay vợt đàn em.



