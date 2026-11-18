Nguyễn Thùy Linh thắng đơn thua đôi

Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) chứng kiến bất ngờ lớn khi đội tuyển Đồng Nai thất thủ trước Hà Nội ở bán kết nội dung đồng đội nữ.

Nguyễn Thùy Linh không thể đưa Đồng Nai vào chung kết nội dung đồng đội nữ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sở hữu tay vợt đẳng cấp thế giới Nguyễn Thùy Linh cùng tài năng trẻ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thu Huyền, đội cầu lông Đồng Nai lại là đương kim vô địch quốc gia nên được chọn làm hạt giống số 1 nội dung đồng đội nữ ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 và được vào thẳng vòng bán kết.

Tại bán kết chạm trán với đội Hà Nội, Nguyễn Thùy Linh đi tiên phong giúp Đồng Nai giành chiến thắng ở trận đơn trước Nguyễn Thị Hải Yến. Ở trận đơn tiếp theo, Nguyễn Thị Thu Huyền thất thủ trước Bùi Bích Phương nên tỷ số cân bằng 1-1. Ở trận đơn thứ 3, tay vợt kỳ cựu Lê Thu Huyền vượt qua Ngô Ngọc Minh Châu, giúp Hà Nội dẫn ngược 2-1.

Nguyễn Thùy Linh tái xuất ở trận đôi khi đứng cùng Ngọc Thúy, cạnh tranh gay cấn với Bích Phương/Vũ Chinh nhưng để thua 1-2, do đó đội Đồng Nai thua chung cuộc 1-3 trước Hà Nội, đành chấp nhận HCĐ. Xuất sắc vào chung kết, đội Hà Nội chạm trán chủ nhà TP.HCM.

Ở đồng đội nam, đội TP.HCM gặp Bắc Ninh ở trận bán kết 1 còn Quân đội gặp Lâm Đồng ở bán kết 2. Chung kết nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai.