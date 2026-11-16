Đoàn thể thao TP.HCM xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc: Nỗ lực hết mình

Thể thao TP.HCM chuẩn bị kỹ càng cho đại hội diễn ra trên sân nhà

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết đoàn thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với 1.997 thành viên, trong đó có 112 cán bộ đoàn, 432 HLV, 1.453 VĐV, tranh tài 46 môn.

Đoàn thể thao TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với quyết tâm cao ẢNH: HUY VŨ

"Tại đại hội lần này, đoàn thể thao TP.HCM phấn đấu xếp trong nhóm hai đoàn dẫn đầu và tranh vị trí dẫn đầu ở 17 môn, phân môn thế mạnh. Với trách nhiệm của đoàn chủ nhà, mỗi thành viên đoàn thể thao TP.HCM có nhiệm vụ giữ gìn kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ, thi đấu trung thực, cao thượng và nỗ lực hết mình trong từng nội dung tranh tài", ông Nguyễn Nam Nhân cho biết.

Để ghi nhận quá trình tập luyện bền bỉ, gian khổ và tạo thêm động lực cho VĐV phấn đấu đạt thành tích cao tại đại hội lần này, Sở VH-TT đã tham mưu UBND trình HĐND TP.HCM xem xét chế độ trợ cấp ưu đãi cho VĐV đạt thành tích HCV tại đại hội với mức chi 5 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi VĐV, trong chu kỳ 4 năm. Đây là điểm mới trong định hướng xây dựng chính sách của thể thao TP.HCM, hướng đến chăm lo lâu dài và tạo điều kiện để VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao TP.HCM cũng sẽ chi thưởng 5 triệu đồng cho các VĐV đạt HCV ở nội dung cá nhân, đôi, đồng đội (dưới 4 người) và 10 triệu đồng cho HCV nội dung tập thể (từ 4 VĐV trở lên).

Các thành viên đoàn thể thao TP.HCM tại lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hôm nay tại bảo tàng Tôn Đức Thắng ẢNH: HUY VŨ

Dự lễ xuất quân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên và chúc toàn đoàn thể thao TP.HCM thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. "Tôi đề nghị ban lãnh đạo đoàn giữ vững sự đoàn kết, kỷ luật, chủ động phối hợp và chăm lo chu đáo cho các đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Các HLV cần chuẩn bị kỹ phương án chuyên môn, theo sát diễn biến thi đấu và là chỗ dựa tinh thần cho VĐV, nhất là ở những thời điểm khó khăn. Với các VĐV, tôi mong mỗi em bước vào cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất, tự tin vào sự chuẩn bị của mình, chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ. Hãy thi đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất và giữ vững tinh thần trung thực, cao thượng trong mọi tình huống", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn mỗi thành viên đoàn thể thao TP.HCM không chỉ đại diện cho thể thao TP.HCM mà còn là những đại sứ của thành phố mang tên Bác. Hình ảnh một TP.HCM văn minh, năng động và nghĩa tình cần được thể hiện qua những hành động cụ thể, từ cách đón tiếp, hỗ trợ các đoàn bạn đến thái độ ứng xử trước chiến thắng hay thất bại. Đây cũng là giá trị quan trọng mà đoàn thể thao TP.HCM cần gìn giữ bên cạnh nhiệm vụ chinh phục thành tích.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, trưởng đoàn thể thao TP.HCM cùng đại diện HLV, VĐV khẳng định toàn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động vượt qua khó khăn và dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi VĐV sẽ nỗ lực đến giây phút cuối cùng, thi đấu bằng khả năng tốt nhất, đồng thời giữ gìn phẩm chất trung thực, cao thượng.



