Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: 400 VĐV tranh 26 bộ huy chương môn vovinam

Hào hứng khai mạc môn vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự lễ khai mạc, động viên các VĐV, HLV của 24 đoàn thể thao tham gia tranh tài môn vovinam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) dự lễ khai mạc môn voivnam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hôm nay ẢNH: HUY VŨ

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, trưởng BTC môn vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 nhấn mạnh: "Vovinam không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và những giá trị nhân văn. Đại hội không chỉ là dịp để VĐV thể hiện tài năng, bản lĩnh và thành quả tập luyện, mà còn góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của võ đạo vovinam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và cao thượng".

Môn vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có 26 bộ huy chương gồm 14 nội dung đối kháng và 12 nội dung quyền. Trong đó, đối kháng có 8 hạng cân nam và 6 hạng cân nữ trong khi các nội dung biểu diễn quyền bao có đơn luyện, song luyện, đa luyện vũ khí, quyền đồng đội nữ và đòn chân tấn công nam.

Môn vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thu hút 400 VĐV đến từ 24 đoàn tham gia với 26 bộ huy chương ẢNH: HUY VŨ

Ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần trước, TP.HCM khẳng định sức mạnh khi đoạt 7 HCV, tiếp đến là Thanh Hóa (4 HCV), Cần Thơ (3 HCV). Năm nay cuộc cạnh tranh hứa hẹn quyết liệt, hấp dẫn từ các đơn vị mạnh khác như Quân đội, Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình... Môn vovinam ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ kết hoàn tất thi đấu vào ngày 19.11.



