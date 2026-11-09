Tay vợt cầu lông 18 tuổi tạo kỳ tích

Đăng quang ấn tượng

Ở chung kết giải cầu lông trẻ quốc tế diễn ra hôm qua tại Thái Lan, Nguyễn Tất Duy Lợi đánh bại tay vợt chủ nhà Thanakrit Lejyim với tỷ số 2-1, giành danh hiệu vô địch nội dung đơn nam.

Tay vợt 18 tuổi Nguyễn Tất Duy Lợi ghi dấu ấn với 2 danh hiệu vô địch trẻ quốc tế Ảnh: VBF

Với hạng 28 trẻ thế giới, Duy Lợi được chọn là hạt giống số 1 ở giải đấu tại Thái Lan. Gặp không ít thách thức trước các tài năng trẻ của Malaysia, Thái Lan nhưng tài năng 18 tuổi thể hiện được bản lĩnh, toàn thắng trước các đối thủ để bước lên bục cao nhất.

Hồi tháng 8, Nguyễn Tất Duy Lợi cũng xuất sắc vô địch nội dung đơn nam giải trẻ quốc tế tại Philippines sau chiến thắng 2-1 trước tay vợt Leong Di Shan (Malaysia). Đó là danh hiệu đầu tiên của tay vợt sinh năm 2008 quê TP.Huế, tạo động lực để anh tập luyện.

Điểm mạnh của Nguyễn Tất Duy Lợi là khả năng phản xạ tốt, bền bỉ và bản lĩnh. Rất nhiều trận đấu anh bị đối thủ dẫn điểm xa nhưng kiên trì đeo bám rồi lật ngược tình thế ngoạn mục. Ít tham dự các giải quốc tế nhưng Duy Lợi không bị choáng ngợp, thậm chí đầy tự tin khi chạm trán với các đối thủ.

Không bỏ lỡ cơ hội

Nguyễn Tất Duy Lợi cho biết mình là sinh viên năm nhất khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế). "Trước kia tôi có tập luyện cùng các anh chị ở đội tuyển cầu lông TP.Huế, sau đó các anh chị nghỉ. Từ đó tôi không có ai tập cùng và cũng ít được đi thi đấu các giải lớn. Do đó, tôi quyết định đầu quân cho đơn vị Lâm Đồng. Tôi chủ yếu tự tập luyện và tham dự các giải ngoài hệ thống quốc gia như giải trẻ tại Thái Lan bằng kinh phí tự túc", Duy Lợi chia sẻ.

Được gia đình ủng hộ, tạo điều kiện tối đa, Duy Lợi không ngừng thăng tiến. Tại giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia 2025, anh đánh bại nhiều đối thủ mạnh, giành quyền vào bán kết.

Mỗi khi có cơ hội thi đấu đỉnh cao, Duy Lợi đều cố gắng góp mặt. Đơn cử như ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 hồi tháng 9 tại TP.HCM, ban đầu Duy Lợi không đủ điều kiện tham dự. Một số tay vợt quốc tế rút lui vào giờ chót nên cơ hội đến với tài năng 18 tuổi này. Nhận thông báo từ BTC vào tối 7.9 trong khi lịch thi đấu vào trưa hôm sau nhưng Duy Lợi nhanh chóng di chuyển từ TP.Huế vào TP.HCM để không bỏ lỡ cơ hội thi đấu, học hỏi các đối thủ mạnh.

Tấm gương của đàn anh Nguyễn Tiến Minh là động lực cho Duy Lợi phấn đấu. Đến năm 19 tuổi, Tiến Minh mới lần đầu vô địch quốc gia nhưng với đam mê và khổ luyện, anh đã gặt hái rất nhiều thành công, đỉnh cao là tấm HCĐ thế giới năm 2013 và 4 lần tham dự Olympic.

Sau danh hiệu vô địch đơn nam giải trẻ quốc tế tại Thái Lan, Duy Lợi sẽ góp mặt ở Đại hội Thể thao toàn quốc từ ngày 15 - 25.11 tới tại TP.HCM. Mục tiêu mà tài năng 18 tuổi này đặt ra là phát huy hết khả năng, mang huy chương về cho đơn vị Lâm Đồng. Mục tiêu xa hơn của Duy Lợi là theo đuổi cầu lông chuyên nghiệp.



