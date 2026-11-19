Lê Quang Liêm thua bán kết nhóm 2 trước Hans Moke Niemann

Ở lượt về bán kết nhóm 2 giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 kết thúc rạng sáng nay (19.11), Lê Quang Liêm để thua kỳ thủ người Mỹ Hans Moke Niemann với điểm số 4,5 - 15,5. Kỳ thủ số 1 Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi thắng 2, hòa 1, thua 1 trước Hans Moke Niemann trong 4 ván cờ chớp. Tuy nhiên anh để thua 1 ván cờ nhanh sau đó thất thủ ở ván đấu quan trọng cờ tiêu chuẩn nên phải nhận thất bại chung cuộc trước kỳ thủ người Mỹ.

Lê Quang Liêm tranh hạng 7 chung cuộc giải cờ vua toàn năng thế giới với kỳ thủ người Nga Ian Nepomniachtchi ẢNH: FIDE

Như vậy Lê Quang Liêm sẽ tranh hạng 7 giải cờ vua toàn năng thế giới 2026. Đối thủ của anh là kỳ thủ số 1 Nga, nhà vô địch cờ chớp thế giới năm 2024 Ian Nepomniachtchi. Tại giải cờ vua toàn năng thế giới 2026, Ian Nepomniachtchi đăng ký thi đấu trong màu áo của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).



Trận tranh hạng 7 giữa Lê Quang Liêm với Ian Nepomniachtchi cũng diễn ra 2 ngày, mỗi ngày có 4 ván cờ chớp (thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm), 2 ván cờ nhanh (thắng 4 điểm, hòa 2 điểm) và 1 ván cờ tiêu chuẩn (thắng 8 điểm, hòa 4 điểm).

Nếu vượt qua Ian Nepomniachtchi Lê Quang Liêm sẽ xếp hạng 7 chung cuộc, nhận 34.000 USD (khoảng 850 triệu đồng) tiền thưởng từ BTC. Nếu thua Ian Nepomniachtchi và xếp hạng 8, phần thưởng dành cho kỳ thủ số 1 Việt Nam là 32.000 USD (khoảng 800 triệu đồng).

Sau giải cờ vua toàn năng thế giới 2026, Lê Quang Liêm về nước tranh tài Đại hội Thể thao toàn quốc. Anh thi đấu trong màu áo đơn vị chủ nhà TP.HCM. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kỳ thủ số 1 Việt Nam trở lại thi đấu giải quốc nội.