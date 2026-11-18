Lê Quang Liêm thắng cờ chớp, thua cờ tiêu chuẩn

Ở bán kết lượt đi nhóm 2 (tranh hạng từ 5 đến 8) giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 kết thúc rạng sáng 18.11, Lê Quang Liêm để thua Hans Niemann với điểm số 6,5 - 13,5 và phải dốc toàn lực cho lượt về.

Lê Quang Liêm thua kỳ thủ Mỹ Hans Niemann ở bán kết lượt đi nhóm 2 giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 ẢNH: FIDE

Kỳ thủ số 1 Việt Nam khởi đầu lượt đi ấn tượng khi thắng 2, hòa 1, thua 1 sau 4 ván cờ chớp và dẫn trước đối thủ với điểm số 2,5 - 1,5. Đến cờ nhanh, Lê Quang Liêm và Hans Niemann bất phân thắng bại cả 2 ván. Nhờ đó Lê Quang Liêm tiếp tục dẫn Hans Niemann với cách biệt 1 điểm (6,5 - 5,5) trước khi bước vào ván cờ tiêu chuẩn (thắng được 8 điểm, hòa 4 điểm).

Nếu cầm hòa Hans Niemann ở ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm sẽ giành chiến thắng ở bán kết lượt đi. Tuy nhiên kỳ thủ người Mỹ có ván đấu xuất sắc, tận dụng thành công những sai sót của Lê Quang Liêm, giành chiến thắng sau 46 nước. Nhờ đó Hans Niemann giành trọn 8 điểm cờ tiêu chuẩn và lật ngược tình thế.

Tối nay, Lê Quang Liêm và Hans Niemann sẽ tái đấu ở bán kết lượt về. Thể thức thi đấu vẫn như cũ khi 2 kỳ thủ lần lượt so tài ở 4 ván cờ chớp (thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm), 2 ván cờ nhanh (thắng 4 điểm, hòa 2 điểm) và 1 ván cờ tiêu chuẩn (thắng 8 điểm, hòa 4 điểm).

Nếu vượt qua Hans Niemann, Lê Quang Liêm sẽ bước vào trận tranh hạng 5 còn nếu thua anh sẽ đấu trận tranh hạng 7. Trước đó Lê Quang Liêm thể hiện phong độ tốt, xếp hạng nhì tại vòng đấu bảng, qua đó giành quyền vào bán kết nhóm 2. Thành tích này giúp kỳ thủ số 1 Việt Nam ít nhất có 32.000 USD tiền thưởng (khoảng 800 triệu đồng).



