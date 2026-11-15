Lê Quang Liêm chia điểm kỳ thủ hạng 3 thế giới, giữ thành tích bất bại

Lê Quang Liêm còn cơ hội vào bán kết giải cờ vua toàn năng thế giới

Tâm điểm của lượt trận thứ 4 tại bảng B giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 diễn ra khuya 14.11 là cuộc chạm trán giữa Lê Quang Liêm (elo toàn năng 2.683) với Fabiano Caruana (Mỹ, elo toàn năng 2.740).

Lê Quang Liêm giữ thành tích bất bại ở giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 ẢNH: FIDE

Trước trận đấu này, Lê Quang Liêm và Fabiano Caruana đều thể hiện phong độ ấn tượng. Kỳ thủ hạng 3 thế giới Fabiano Caruana có 4 ván thắng, 2 ván hòa, dẫn đầu bảng B với 14 điểm trong khi Lê Quang Liêm có 2 ván thắng, 4 ván hòa, xếp hạng nhì với 10 điiểm. Vì thế cuộc chạm trán giữa 2 kỳ thủ này mang ý nghĩa tranh chấp ngôi đầu cùng tấm vé duy nhất vào bán kết.

Ở lượt đi trong trận đấu với Fabiano Caruana, Lê Quang Liêm cầm quân trắng (đi trước). 2 kỳ thủ tạo thế trận cân bằng, chặt chẽ và chấp nhận hòa sau 29 nước đi. Tại lượt về, kỳ thủ Mỹ cho thấy tham vọng giành chiến thắng khi triển khai thế cờ tấn công biến hóa. Lê Quang Liêm vừa phòng thủ chắc chắn, vừa tìm cơ hội khai thác sai lầm của đối thủ. Sau 50 nước đấu trí cân não, ván đấu trở về cân bằng ở cờ tàn nên Lê Quang Liêm và Fabiano Caruana chấp nhận bắt tay hòa.

Xếp hạng bảng B giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 sau 4 trận: Lê Quang Liêm hạng nhì, sau kỳ thủ hạng 3 thế giới Fabiano Caruana ẢNH: TOTAL CHESS

Với trận hòa trên, Lê Quang Liêm đạt 12 điểm, tiếp tục giữ hạng nhì còn Fabiano Caruana bảo vệ thành công ngôi đầu với 16 điểm. Cơ hội giành ngôi đầu cùng tấm vé vào bán kết vẫn còn với Lê Quang Liêm nếu anh giành chiến thắng ở trận đấu cuối vòng bảng diễn ra hôm nay còn Fabiano Caruana thất thủ. Đối thủ của kỳ thủ số 1 Việt Nam là Praggnanandhaa (Ấn Độ) còn Fabiano Caruana gặp Vladislav Artemiev (Nga).