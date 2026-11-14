Lê Quang Liêm vẫn bất bại, 'đại chiến' kỳ thủ hạng 3 thế giới Fabiano Caruana

Lê Quang Liêm đấu trận quan trọng tại giải cờ vua toàn năng thế giới

Ở trận đấu thứ 3 vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 diễn ra khuya 13.11, Lê Quang Liêm (elo toàn năng 2.683) bất phân thắng bại với kỳ thủ số 1 chủ nhà Hungary, Richard Rapport (elo 2.676) trong cả lượt đi lẫn lượt về.

Lê Quang Liêm (phải) và Fabiano Caruana sẽ chạm trán ở trận đấu thứ 4 vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 ẢNH: FIDE

Kết quả trên giúp Lê Quang Liêm tích lũy thêm 2 điểm, qua đó đạt tổng cộng 10 điểm và xếp vị trí nhì bảng B. Dẫn đầu bảng vẫn là kỳ thủ hạng 3 thế giới Fabiano Caruana (Mỹ) khi có tổng cộng 14 điểm. Lê Quang Liêm sẽ chạm trán Fabiano Caruana hôm nay. Kỳ thủ số 1 Việt Nam cần đánh bại đối thủ để tranh chấp ngôi đầu bảng cùng tấm vé duy nhất vào bán kết.

Đó là thách thức lớn với Lê Quang Liêm bởi Fabiano Caruana sở hữu elo toàn năng là 2.740 còn elo cờ tiêu chuẩn là 2.783 và xếp hạng 3 thế giới. Fabiano Caruana năm nay 34 tuổi, từng được xem là thần đồng cờ vua Mỹ. Thành tích ấn tượng nhất của kỳ thủ này là thắng giải tuyển chọn Candidates năm 2018, trở thành người thách đấu với đương kim vô địch cờ vua thế giới Magnus Carlsen (Na Uy). Ở trận tranh ngôi "vua cờ", Fabiano Caruana cầm hòa Magnus Carlsen ở 12 ván cờ tiêu chuẩn nhưng sau đó để thua ở tie-break cờ nhanh.

Theo thống kê, Lê Quang Liêm và Fabiano Caruana từng 45 lần chạm trán. Trong đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam thắng 14 ván, hòa 17 và thua 14 ván trước đối thủ. Kết quả trên cho thấy Lê Quang Liêm không lép vế so với kỳ thủ xếp hạng 3 thế giới. Vì thế, người hâm mộ cờ vua Việt Nam kỳ vọng anh gặt hái kết quả tốt khi tái đấu với Fabiano Caruana.



