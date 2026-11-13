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    Billiards: Trần Quyết Chiến không có suất đặc cách tại World Cup Ai Cập

    Thu Bồn
    Thu Bồn

    Trần Quyết Chiến cùng các các cơ thủ tốp đầu Việt Nam sẽ tranh tài tại Hurghada - Ai Cập từ ngày 6.12 đến 12.12, ở chặng World Cup billiards carom 3 băng khép lại mùa giải năm nay.

    Sau 6 chặng đấu lần lượt đi qua Bogota (Colombia), TP.HCM (Việt Nam), Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Porto (Bồ Đào Nha), Lier (Bỉ) và Yanggu (Hàn Quốc), hệ thống World Cup carom 3 băng năm 2026 của Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB) sẽ hạ màn tại Ai Cập. Điểm mới ở chặng cuối mùa giải 2026 là việc ban tổ chức đưa giải đấu đến thành phố Hurghada. Trong nhiều năm trước đó, chặng World Cup cuối năm tại Ai Cập luôn gắn liền với Sharm El Sheikh.

    Theo danh sách công bố từ UMB, việc phân nhóm hạt giống cho World Cup billiards Hurghada 2026 căn cứ vào bảng xếp hạng UMB Events phiên bản được cập nhật vào ngày 27.9.2026. Do nằm ngoài nhóm 14 cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng này, Trần Quyết Chiến không có suất đặc cách vào thẳng vòng đấu chính.

    Billiards: Trần Quyết Chiến không có suất đặc cách tại World Cup Ai Cập- Ảnh 1.

    Trần Quyết Chiến vào đến tứ kết ở chặng đấu World Cup billiards gần nhất diễn ra tại Hàn Quốc

    ẢNH: P.L

    Tương tự như tại chặng World Cup Yanggu (Hàn Quốc) hồi đầu tháng 11, Quyết Chiến tiếp tục phải nhập cuộc từ vòng loại thứ tư (vòng loại cuối cùng) để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

    3 cơ thủ Việt Nam có sẵn ở vòng đấu chính

    Trong khi Trần Quyết Chiến thi đấu từ vòng loại cuối, billiards Việt Nam vẫn có 3 đại diện góp mặt trong nhóm hạt giống được vào thẳng vòng 32 cơ thủ. Đứng cao nhất trong nhóm này là Bao Phương Vinh (hạng 10 thế giới). Hai suất vào thẳng vòng đấu chính còn lại thuộc về Chiêm Hồng Thái (hạng 13) và Trần Thanh Lực (hạng 14). Ngoài nhóm hạt giống này, nhiều cơ thủ Việt Nam khác dự kiến cũng sẽ góp mặt từ các vòng loại để tìm kiếm cơ hội tiến sâu.

    Bên cạnh đó, nhóm các cơ thủ hạt giống của World Cup billiards Hurghada 2026 quy tụ đầy đủ những gương mặt hàng đầu của làng carom 3 băng thế giới như Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Eddy Merckx (Bỉ), Marco Zanetti (Ý), Martin Horn (Đức), Dick Jaspers (Hà Lan), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), Frederic Caudron (Bỉ), Sameh Sidhom (Ai Cập), Glenn Hofman (Hà Lan) và Heo Jung-han (Hàn Quốc). Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 3 suất đặc cách (wildcard) cho Alejandro Santiago (Mexico) cùng 2 cơ thủ chủ nhà Ai Cập là Mahmoud Ayman và Riad Nady.

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    Billiards Trần Quyết Chiến Bao Phương Vinh TRẦN THANH LỰC

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