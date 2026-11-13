Vì sao cờ tướng Việt Nam 'chấp người' ở nội dung đồng đội thế giới mở rộng?

Hôm nay, nội dung đồng đội nam giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 khép lại với danh hiệu vô địch thuộc về đội tuyển cờ tướng Trung Quốc khi có tổng cộng 13 điểm sau 7 ván đấu. Trong khi đó cờ tướng Việt Nam đoạt HCB với 11 điểm còn đội Hồng Kông đoạt HCĐ với 10 điểm.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam tại giải 2026 thế giới diễn ra ở Singapore ẢNH: CTVN

Đáng chú ý, trong khi các đội cử đủ 3 đại diện tranh tài thì cờ tướng Việt Nam chỉ có 2 kỳ thủ thi đấu xuyên suốt 7 ván là Nguyễn Minh Nhật Quang và Phan Huy Hoàng còn kỳ thủ Diệp Khai Nguyên bị xử thua vì vắng mặt ở 6 ván sau đó góp mặt ở ván 7 cũng là ván cuối.

Từ Singapore, ông Diệp Khai Nguyên chia sẻ với Thanh Niên: "Nội dung đồng đội là hạng mục mở rộng, không phải chính thức của giải cờ tướng thế giới lần này nên không có trong quyết định cử tham dự của Cục TDTT Việt Nam. Vì thế, các VĐV TP.HCM chủ động đăng ký tham dự cũng là để tập huấn chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Do một số kỳ thủ bận việc giờ chót còn Lại Lý Huynh tập trung cho nội dung chính là cờ nhanh thế giới nên chỉ còn Nguyễn Minh Nhật Quang và Phan Huy Hoàng. Đội phải đăng ký đủ tên 3 người nên thêm tên tôi cho đủ đội hình. Thực tế tôi bận việc, hôm nay mới đến Singapore và chỉ kịp thi đấu ván 7. Nhiệm vụ chính của tôi là làm HLV hỗ trợ cho các tuyển thủ thi đấu 2 nội dung chính là cờ nhanh và trẻ (U.18), theo quyết định của Cục TDTT Việt Nam".

Phan Huy Hoàng (thứ 3 từ trái sang) trao danh hiệu VĐV có thành tích cá nhân xuất sắc của nội dung đồng đội nam mở rộng ẢNH: CTVN

Thi đấu "chấp người" trước các đối thủ khi 6 ván Diệp Khai Nguyên vắng mặt đều bị xử thua nhưng Nguyễn Minh Nhật Quang, Phan Huy Hoàng lập thành tích ấn tượng. Ngoài hạng nhì đồng đội nam chung cuộc, Phan Huy Hoàng còn được trao danh hiệu VĐV có thành tích cá nhân xuất sắc.

Ngày mai, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh cùng Nguyễn Minh Nhật Quang bước vào tranh tài hạng mục chính thức vô địch cờ tướng thế giới nội dung cờ nhanh. Mỗi ván đấu cờ nhanh có 10 phút cộng 5 giây cho mỗi nước đi. Lại Lý Huynh sẽ phải cạnh tranh với nhiều cao thủ cờ tướng thế giới, đặc biệt dàn kỳ thủ của Trung Quốc như Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành.







