Kỳ thủ Lê Quang Liêm thi đấu ấn tượng ở giải cờ vua toàn năng thế giới

Lê Quang Liêm có phong độ tốt

Sau màn khởi động giải cờ vua toàn năng thế giới bằng nội dung cờ chớp, Lê Quang Liêm bước vào giai đoạn thi đấu quan trọng tại vòng bảng nội dung cờ tiêu chuẩn (45 phút, cộng 30 giây cho mỗi nước đi).

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bất bại tại giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Hungary ẢNH: FIDE

Lê Quang Liêm (elo toàn năng 2.683) nằm ở bảng B, cùng 5 đối thủ là Fabiano Caruana (Mỹ, elo 2.740), Praggnanandhaa (Ấn Độ, elo 2.737), Vladislav Artemiev (Nga, elo 2.693), Vincent Keymer (Đức, elo 2.686), Richard Rapport (Hungary, elo 2.676). Ở vòng bảng thi đấu vòng tròn, mỗi kỳ thủ gặp nhau 2 lần, mỗi ván thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm và chọn ra kỳ thủ xếp nhất bảng (cùng với nhất 3 bảng còn lại) vào vòng bán kết.

Ở lượt trận đầu vòng bảng, Lê Quang Liêm chạm trán nhà vô địch châu Âu năm 2019 Vladislav Artemiev (Nga). Kỳ thủ số 1 Việt Nam chia điểm với đối thủ ở lượt đi sau đó giành trọn 3 điểm khi giành chiến thắng ấn tượng ở lượt về.

Lê Quang Liêm xếp nhì bảng B sau 2 trận, tranh chấp quyết liệt tấm vé vào bán kết giải cờ vua toàn năng thế giới ẢNH: BTC

Ở lượt trận tiếp theo, chạm trán với kỳ thủ số 1 Đức Vincent Keymer, Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại đối thủ ngay ở lượt đi. Ở lượt về diễn ra khuya qua (12.11), Lê Quang Liêm có được 1 điểm khi bất phân thắng bại với Vincent Keymer.



Sau 2 trận (4 ván), Lê Quang Liêm bất bại, đạt 8 điểm, xếp nhì bảng xếp hạng, sau kỳ thủ xếp hạng 3 thế giới Fabiano Caruana (Mỹ, 10 điểm). Đối thủ của Lê Quang Liêm ở trận đấu tiếp theo là kỳ thủ số 1 của chủ nhà Hungary Richard Rapport. Người hâm mộ cờ vua Việt Nam kỳ vọng Lê Quang Liêm giữ vững phong độ nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào bán kết giải cờ vua toàn năng thế giới danh giá.



