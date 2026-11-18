Cột mốc ấn tượng

Ở tuổi 35, Lê Quang Liêm không còn duy trì lịch trình thi đấu dày đặc như trước nhưng vẫn giữ vững tài năng và đẳng cấp.

Lê Quang Liêm thi đấu ấn tượng tại giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 Ảnh: FIDE

Tại vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới, Lê Quang Liêm (hạng 16 thế giới) cạnh tranh với 5 đối thủ đáng gờm, nổi bật có kỳ thủ hạng 3 thế giới Fabiano Caruana (Mỹ), hạng 7 thế giới Praggnanandhaa (Ấn Độ), hạng 9 thế giới Vincent Keymer (Đức). Kỳ thủ số 1 VN thể hiện phong độ ấn tượng khi giành 2 ván thắng, 8 ván hòa và là VĐV duy nhất không để thua ván nào tại vòng đấu bảng.

Thành tích trên giúp Lê Quang Liêm tích lũy 10,4 elo, qua đó có tổng elo là 2.742,4 và vươn lên hạng 12 thế giới, theo bảng xếp hạng được cập nhật thường xuyên. Trước đó vào năm 2024, Lê Quang Liêm từng chinh phục được elo cao nhất là 2.749,9 và lần đầu xếp hạng 12 thế giới.

Lê Quang Liêm đứng trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử bởi anh chỉ kém 1 elo so với kỳ thủ xếp ngay phía trên, và cách 9 elo so với kỳ thủ xếp hạng 10 thế giới. Người hâm mộ cờ vua VN kỳ vọng Lê Quang Liêm giữ vững phong độ tại giải cờ vua toàn năng thế giới nhằm "tấn công" vào tốp 10 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Quang Liêm nhận thưởng lớn

Thành tích xếp hạng nhì vòng bảng tại giải cờ vua toàn năng thế giới giúp Lê Quang Liêm vào bán kết nhóm 2. Đây là nhóm đấu dành cho 4 kỳ thủ xếp hạng 2 vòng bảng và sẽ tranh từ hạng 5 đến 8 chung cuộc. Ở bán kết nhóm 2, Lê Quang Liêm gặp kỳ thủ Mỹ Hans Niemann (hạng 31 thế giới). Nếu vượt qua đối thủ này, anh sẽ tranh hạng 5 với người thắng trong cặp đấu giữa Ian Nepomniachtchi (Nga, hạng 17 thế giới) và Krzysztof Duda (Ba Lan, hạng 13 thế giới).

Thể thức thi đấu vòng bán kết được đánh giá rất khắc nghiệt khi diễn ra trong 2 ngày, mỗi ngày thi đấu 4 ván cờ chớp (thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm), 2 ván cờ nhanh (thắng 4 điểm, hòa 2 điểm) và 1 ván cờ tiêu chuẩn (thắng 8 điểm, hòa 4 điểm). Thể thức này đòi hỏi VĐV phải toàn diện ở khả năng thi đấu cờ nhanh, cờ chớp lẫn cờ tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, thành tích vào bán kết nhóm 2 giúp Lê Quang Liêm giành ít nhất 32.000 USD tiền thưởng (khoảng 800 triệu đồng). Nếu đoạt hạng 5 chung cuộc, phần thưởng mà kỳ thủ số 1 VN nhận được là 38.000 USD (khoảng 950 triệu đồng).

Sau khi kết thúc giải cờ vua toàn năng thế giới, Lê Quang Liêm sẽ về nước tranh tài Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trong màu áo đơn vị TP.HCM. Ở kỳ đại hội gần nhất Lê Quang Liêm không góp mặt. Cũng rất lâu rồi anh không tham dự các giải trong nước. Vì thế màn tái xuất của kỳ thủ số 1 VN lần này tạo sức hút với nhiều người hâm mộ.