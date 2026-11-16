Lê Quang Liêm bất bại vẫn lỡ tấm vé vào bán kết giải cờ vua toàn năng

Lê Quang Liêm vào bán kết nhóm 2

Ở lượt trận cuối vòng bảng kết thúc rạng sáng nay (16.11), Lê Quang Liêm (elo toàn năng 2.683) bất phân thắng bại với kỳ thủ Ấn Độ Praggnanandhaa (elo 2.737) trong cả 2 lượt đấu. Trong đó đáng tiếc nhất là ở lượt đầu khi kỳ thủ số 1 Việt Nam tạo được lợi thế nhưng không tận dụng thành công, bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

Lê Quang Liêm bất bại ở vòng đấu bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 ẢNH: FIDE

Việc Lê Quang Liêm hòa với Praggnanandhaa giúp đối thủ của anh là kỳ thủ hạng 3 thế giới Fabiano Caruana (Mỹ, elo 2.740) thở phào khi cầm chắc trong tay tấm vé vào bán kết. Vì thế sau khi chia điểm với Vladislav Artemiev (Nga, elo 2.693) ở lượt đi, Fabiano Caruana có phần lơi lỏng và nhận ván thua đầu tiên tại lượt về.

Với 17 điểm (4 ván thắng, 5 ván hòa, 1 ván thua), Fabiano Caruana xếp nhất bảng B, giành quyền vào bán kết. Trong khi đó Lê Quang Liêm xếp nhì bảng với 14 điểm (2 ván thắng, 8 ván hòa). Kết quả này đưa kỳ thủ số 1 Việt Nam vào bán kết nhóm 2, tranh hạng từ 5 đến 8 chung cuộc ở giải cờ vua toàn năng thế giới 2026. Đây là nhóm đấu dành cho 4 kỳ thủ xếp hạng nhì của 4 bảng.

Thể thức thi đấu của vòng bán bán kết như sau: các kỳ thủ thi đấu 4 ván cờ chớp (thời gian 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước), người thắng được 1 điểm, hòa được 0,5 điểm; 2 ván cờ nhanh (thời gian 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước), người thắng được 4 điểm, hòa được 2 điểm); 1 ván cờ tiêu chuẩn (thời gian 45 phút cộng 30 giây cho mỗi nước), người thắng được 8 điểm, hòa được 4 điểm). Đây là thể thức đòi hỏi sự toàn diện của các kỳ thủ ở khả năng đánh cờ nhanh, cờ chớp lẫn cờ tiêu chuẩn.

Theo thông tin từ BTC, Lê Quang Liêm chạm trán với kỳ thủ Mỹ Hans Moke Niemann (elo toàn năng 2.695) ở trận bán kết 1 nhóm 2. Tại vòng bảng Hans Moke Niemann đạt 16 điểm (4 ván thắng, 4 ván hòa, 2 ván thua). Kỳ thủ giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Lê Quang Liêm với Hans Moke Nieman sẽ chạm trán với người thắng trong cặp đấu giữa Ian Nepomniachtchi (Nga) với Jan Krzysztof Duda (Ba Lan) ở trận tranh hạng 5 chung cuộc.