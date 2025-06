Đoàn Văn Hậu đến chia vui, không nhận HCĐ cùng CLB CAHN

Văn Hậu tế nhị đứng ngoài khi CLB CAHN nhận huy chương

Khi CLB CAHN nhận phần thưởng 1,5 tỉ đồng cùng HCĐ với vị trí thứ 3, Văn Hậu xin không xuống. Lý do là bởi ở mùa giải vừa qua, do chấn thương dài hạn, cầu thủ này không thể đóng góp trong hành trình của đội bóng ngành công an. Vì vậy, Văn Hậu chỉ cùng vợ đến sân chung vui cùng toàn đội.

Đoàn Văn Hậu (áo đen) dự khán cùng vợ Ảnh: Cắt clip

CLB CAHN nhận huy chương Ảnh: Cắt clip

Được biết vào giữa mùa giải sang năm, nếu tiến trình chấn thương hồi phục hoàn toàn, Văn Hậu sẽ đủ khả năng để đóng góp vào chặng đường của CLB CAHN giống như cách anh giúp sức đưa đội bóng này vô địch V-League 2023.

Tuy chưa thể trở lại ngôi vương như 2 mùa giải trước nhưng đây vẫn là phần thưởng khích lệ cho nhiều cái tên. HLV Mano Polking rất vui khi đã cùng CLB CAHN cán đích với hạng 3. Đây sẽ là động lực để ông cùng toàn đội hướng tới mặt trận Cúp quốc gia, với trận bán kết hứa hẹn khó khăn trước Thể Công Viettel vào ngày 26.6 tới.

Mùa giải thành công của các cầu thủ Việt kiều

Đây cũng là danh hiệu V-League thứ hai mà thủ thành Nguyễn Filip có được, sau chức vô địch cùng CAHN năm 2023. Riêng trong năm 2025, Nguyễn Filip cùng vợ con đã có dịp nhận đủ 3 huy chương vàng, bạc, đồng, từ chức vô địch với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, ngôi á quân giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024-2025 và hiện tại là hạng 3 V-League.

Highlight CLB CAHN 2-0 CLB Hải Phòng: Chủ nhà xếp hạng 3 chung cuộc | Vòng 26 V-League 2024-2025

Bản thân hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh cũng đã có danh hiệu đầu tiên với CLB CAHN. Suốt gần 1 năm qua, cầu thủ Việt kiều đã nỗ lực để cùng đội bóng hướng tới những giải đấu lớn trong năm. Cao Pendant Quang Vinh đã cùng vợ con chụp ảnh kỷ niệm với tấm HCĐ, như một kỷ niệm khởi đầu cho năm tháng cống hiến cho bóng đá Việt Nam tới đây.