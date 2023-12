Đoàn Văn Hậu được vợ 'tháp tùng' sang Singapore, bất ngờ với mục đích chuyến đi

Trong thời gian qua, đám cưới linh đình của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là đề tài nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. Cư dân mạng đã không khỏi xuýt xoa với độ hoành tráng của lễ vu quy, thành hôn và những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi trai tài gái sắc này.



Sau đám cưới, Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My đã đến Singapore để "một công đôi việc". Không chỉ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hưởng tuần trăng mật, mục đích của chuyến đi Singapore lần này còn là để cho hậu vệ của CLB Công an Hà Nội tái khám chấn thương.

Đám cưới tuyệt vời của cặp trai tài gái sắc LINH LÊ CHÍ

Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My ở Singapore FBNV

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương gót chân từ trước đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Do đó, hậu vệ sinh năm 1999 không thể góp mặt ở loạt 3 trận giao hữu và sau đó là 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 (lần lượt gặp Philippines và Iraq).

Đoàn Văn Hậu sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại VCK Asian Cup 2023 (diễn ra vào tháng 1.2024 tại Qatar). Thậm chí, hậu vệ đang khoác áo đương kim vô địch V-League cũng chưa chắc sẽ kịp trở lại trong đội hình tuyển Việt Nam đá 2 trận quan trọng với Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 3.2024.



Đoàn Văn Hậu để lại khoảng trống lớn về mặt chuyên môn ở đội tuyển Việt Nam MINH TÚ

Sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu là mất mát lớn của đội tuyển Việt Nam. Trong nhiều năm trở lại đây, cầu thủ sinh năm 1999 luôn được đánh giá là hậu vệ trái số 1 Việt Nam. Anh để lại khoảng trống lớn về mặt chuyên môn ở đội tuyển quốc gia.

Đoàn Văn Hậu có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ lệch trái. Khi không có cầu thủ của CLB Công an Hà Nội, cánh trái cũng trở thành một trong những mắt xích yếu nhất trong sơ đồ của HLV Troussier. Phan Tuấn Tài chưa cho thấy sự an tâm khi đá trung vệ lệch trái. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Võ Minh Trọng dù tiềm năng nhưng vẫn còn non kinh nghiệm và chưa ổn định.