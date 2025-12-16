Đoàn Văn Hậu bất ngờ xuất hiện trong bộ phim của DTAP

Đoàn Văn Hậu uống thuốc giảm đau để thi đấu

Sau nhiều năm nỗ lực, nhóm DTAP đã gặt hái được nhiều thành công khi bắt tay với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Đồng thời, nhóm còn cho ra mắt album Made In Vietnam và được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2025. Song song đó, DTAP còn phát hành ca khúc Chân cứng đá mềm với màn góp giọng của Phương Thanh và Hoàng Bách. Đáng chú ý, ở dự án lần này còn có sự xuất hiện của huấn luyện viên cầu may nữ Trần Thị Vui, vận động viên cử tạ Lê Văn Công và cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu từng là một trong những cái tên nổi bật của đội tuyển quốc gia Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình

Trong phim tài liệu về âm nhạc của DTAP, cầu thủ Đoàn Văn Hậu xúc động nhắc về hành trình của mình: "Mỗi lần được gọi tập trung lên đội tuyển quốc gia và được thi đấu là một niềm vinh dự. Hậu và các anh em đều rất vui vì nhìn thấy sự đoàn kết của người dân Việt Nam". Bên cạnh niềm vui được cống hiến cho thể thao Việt Nam, ông xã Doãn Hải My còn xúc động khi nhắc về chấn thương ở gót chân của mình.

Đoàn Văn Hậu tâm sự mình đã bị đau chân từ rất lâu nhưng với niềm đam mê bóng đá, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút tập luyện và thi đấu nào cùng với đồng đội. "Tôi đã cố gắng chịu đau, uống thuốc giảm đau để thi đấu. Lúc đó, tất nhiên mình có những suy nghĩ tiêu cực", anh trải lòng.

Đoàn Văn Hậu xúc động khi nhắc về chấn thương Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, với niềm đam mê và quyết tâm trở lại sân cỏ, Đoàn Văn Hậu điều trị thành công và chính thức trở lại thi đấu vào cuối năm 2025. Đối với anh, việc được tập luyện với trái bóng là một niềm vui lớn. Ông xã của Doãn Hải My cũng hy vọng mình có thể cùng đồng đội thi đấu, được hát Quốc ca trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Vận động viên Lê Văn Công và huấn luyện viên Trần Thị Vui xuất hiện trong dự án của DTAP Ảnh: NVCC

Ngoài câu chuyện của Đoàn Văn Hậu, nghị lực vượt qua nghịch cảnh của vận động viên Lê Văn Công cũng truyền cảm hứng cho nhiều người. Theo Lê Văn Công, anh từng có thời gian sống khép kín và hạn chế gặp người lạ nhưng thể thao đã mang đến cho anh niềm hứng khởi. Với tinh thần bền bỉ, Lê Văn Công đã giành được nhiều huy chương vàng tại các giải đấu cử tạ dành cho người khuyết tật.

Khác với Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Công, huấn luyện viên Nguyễn Thị Vui còn chịu nhiều áp lực khi đội tuyển cầu mây nữ không giành được tấm huy chương vàng nào ở SEA Games 22. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc nhưng với lòng yêu nghề, nữ huấn luyện viên đã vực dậy tinh thần và tiếp tục công việc của mình.