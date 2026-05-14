Đoàn Việt Nam tại triển lãm công nghệ không người lái lớn nhất thế giới

Đoàn Việt Nam tham dự với quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Đoàn đại biểu công nghệ UAV Việt Nam tham dự XPONENTIAL 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước tiến mới của hệ sinh thái drone trong nước trên thị trường công nghệ toàn cầu.



Tham gia đoàn có nhiều doanh nghiệp chủ lực trong ngành UAV Việt Nam. Trong đó, Gremsy - công ty phát triển các hệ thống ổn định hình ảnh (gimbal) và camera chuyên dụng cho UAV, hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia, là đơn vị tiên phong góp mặt tại XPONENTIAL với lần thứ 6 tham dự.

Khách tham quan gian hàng của Gremsy tại triển lãm Ảnh: Gremsy Việt Nam

Realtime Robotics tham gia với các dòng drone chuyên dụng phục vụ lĩnh vực an ninh, quốc phòng, trong đó dòng drone Hera đã tạo được nhiều dấu ấn. Saolatek mang đến các giải pháp drone tích hợp, trong đó tập trung vào sản phẩm phục vụ giáo dục, đào tạo, giám sát, cứu hộ và cứu nạn.

Ngoài các doanh nghiệp lớn, đoàn Việt Nam còn có sự góp mặt của hai startup là XBLink và Rustech. Đồng hành cùng đoàn là các tổ chức gồm Khu Công nghệ cao TP HCM, FPT UAV, Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), đơn vị tư vấn trực thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Sự hiện diện tại Detroit không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất của Việt Nam trong lĩnh vực UAV cũng như kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy).

XPONENTIAL 2026 được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp đối tác và khách hàng quốc tế, cập nhật xu hướng công nghệ mới, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển Việt Nam thành trung tâm sản xuất UAV quan trọng trong khu vực.

AUVS Việt Nam hướng tới vai trò "cánh tay nối dài" đầu tiên của AUVSI tại Đông Nam Á

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới Hàng không Vũ trụ Việt Nam (AUVS Việt Nam), cho biết việc tham dự sự kiện là bước ngoặt để doanh nghiệp công nghệ Việt hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới Hàng không Vũ trụ Việt Nam (AUVS Việt Nam) trao đổi với đại diện Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế (AUVSI) tại triển lãm Ảnh: NVCC

Trong khuôn khổ triển lãm, AUVS Việt Nam và Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế (AUVSI) đã đạt thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược.

Theo ông Tuấn, AUVS Việt Nam đang hướng tới vai trò là "cánh tay nối dài" đầu tiên của AUVSI tại Đông Nam Á, qua đó trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành thiết bị không người lái.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên tập trung vào ba nội dung chính gồm trao đổi tri thức về hệ thống không người lái (UAV/UAS), kết nối doanh nghiệp Việt với cộng đồng quốc tế và tổ chức các hội thảo chuyên đề ưu tiên tại Việt Nam.

"Sự hợp tác này không chỉ khẳng định vị thế của AUVS Việt Nam, mà còn là đòn bẩy để đưa trí tuệ Việt trong lĩnh vực thiết bị không người lái vươn tầm quốc tế", ông Tuấn nói.