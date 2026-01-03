Tờ báo nối kết Việt Nam với thế giới

Cơ quan truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn

Nhân dịp Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến toàn thể ban biên tập, các nhà báo và nhân viên. Trong bốn thập niên qua, Thanh Niên đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan truyền thông được tôn trọng và có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam, đặt ra tiêu chuẩn cao về chất lượng báo chí.

Kể từ khi đến TP.HCM mùa hè vừa qua, tôi đã đánh giá cao Thanh Niên như một đối tác đáng tin cậy và là nguồn thông tin quan trọng cho cả độc giả Việt Nam và quốc tế.

Tôi vẫn luôn biết ơn sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên khi thực hiện video để giới thiệu về tôi. Quý báo đã thể hiện tính chuyên nghiệp, sáng tạo và tận tâm. Đó là điều làm nên Thanh Niên.

Tôi đặc biệt ấn tượng bởi cam kết của Thanh Niên đối với việc đưa tin quốc tế chất lượng cao. Các bài viết của quý báo về Mỹ, chính sách đối ngoại của chúng tôi và mối quan hệ năng động giữa Mỹ và Việt Nam luôn được nghiên cứu kỹ lưỡng và kịp thời. Trong thời đại mà các thách thức và cơ hội toàn cầu ngày càng đan xen, Báo Thanh Niên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp độc giả hiểu rõ hơn về các diễn biến quốc tế và vị trí của Việt Nam trên thế giới. Khả năng trình bày các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng và dễ hiểu của Thanh Niên đã giành được sự tin tưởng của hàng triệu người và đóng góp đáng kể vào cuộc đối thoại công khai có hiểu biết.

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ với Thanh Niên và mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh này trong những năm tới. Một lần nữa xin chúc mừng cột mốc quan trọng này.

Tôi chúc Thanh Niên tiếp tục thành công trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Melissa A. Brown