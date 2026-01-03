Tờ báo nối kết Việt Nam với thế giới

Đó là điều mà nhiều chuyên gia có uy tín về các vấn đề quốc tế cũng như đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam đã khẳng định.
Trong hầu hết các sự kiện quan trọng trên thế giới, Thanh Niên hoặc truyền tải thông tin từ thực địa, hoặc kết nối với các chuyên gia có uy tín liên quan để đưa ra những đánh giá, bình luận sâu sắc nhằm cung cấp thông tin đa chiều cho độc giả cùng nhiều dự báo, phân tích được đánh giá cao.
Báo Thanh Niên cũng không ngừng tăng cường hợp tác thông tin với cơ quan ngoại giao của các nước tại Việt Nam để góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời chung tay vào công cuộc thông tin đối ngoại chung của đất nước.
Giúp tăng cường quan hệ Việt - Mỹ
Tôi đọc tin tức hằng ngày và trân trọng công việc của Báo Thanh Niên và các cơ quan truyền thông khác của Việt Nam trong việc giới thiệu đất nước với thế giới.
Năm nay, Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, và sau ba thập niên, quan hệ đối tác của chúng ta chưa bao giờ bền chặt như hiện nay. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với hợp tác song phương trải rộng trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Mỹ cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường.
Trong suốt chặng đường này, các cơ quan truyền thông như Báo Thanh Niên đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tôi rất trân trọng những bản tin kịp thời và sâu sắc mà báo chí Việt Nam mang lại.
Truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho người dân và truyền cảm hứng để các bạn trẻ Việt Nam hòa nhập và vươn ra thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên, tôi chúc Báo Thanh Niên tiếp tục thành công và phát triển, và tôi mong đợi hợp tác nhiều hơn nữa trong những năm tới đây.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper
Cơ quan truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn
Nhân dịp Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến toàn thể ban biên tập, các nhà báo và nhân viên. Trong bốn thập niên qua, Thanh Niên đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan truyền thông được tôn trọng và có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam, đặt ra tiêu chuẩn cao về chất lượng báo chí.
Kể từ khi đến TP.HCM mùa hè vừa qua, tôi đã đánh giá cao Thanh Niên như một đối tác đáng tin cậy và là nguồn thông tin quan trọng cho cả độc giả Việt Nam và quốc tế.
Tôi vẫn luôn biết ơn sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên khi thực hiện video để giới thiệu về tôi. Quý báo đã thể hiện tính chuyên nghiệp, sáng tạo và tận tâm. Đó là điều làm nên Thanh Niên.
Tôi đặc biệt ấn tượng bởi cam kết của Thanh Niên đối với việc đưa tin quốc tế chất lượng cao. Các bài viết của quý báo về Mỹ, chính sách đối ngoại của chúng tôi và mối quan hệ năng động giữa Mỹ và Việt Nam luôn được nghiên cứu kỹ lưỡng và kịp thời. Trong thời đại mà các thách thức và cơ hội toàn cầu ngày càng đan xen, Báo Thanh Niên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp độc giả hiểu rõ hơn về các diễn biến quốc tế và vị trí của Việt Nam trên thế giới. Khả năng trình bày các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng và dễ hiểu của Thanh Niên đã giành được sự tin tưởng của hàng triệu người và đóng góp đáng kể vào cuộc đối thoại công khai có hiểu biết.
Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ với Thanh Niên và mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh này trong những năm tới. Một lần nữa xin chúc mừng cột mốc quan trọng này.
Tôi chúc Thanh Niên tiếp tục thành công trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Melissa A. Brown
Cửa sổ quan trọng
Năm 1986, Báo Thanh Niên ra đời, trở thành cửa sổ quan trọng thể hiện tư duy về tinh thần đổi mới sáng tạo, hội nhập cởi mở của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới, đóng góp cho sự phát triển của thế hệ trẻ cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam.
Trong 40 năm qua, cùng với việc quan hệ Trung - Việt bước sang giai đoạn mới, hoạt động giao lưu - hợp tác giữa Báo Thanh Niên và phía Trung Quốc cũng ngày càng tốt đẹp. Tôi rất vinh dự vì sau khi nhậm chức không lâu đã được thăm tòa soạn Báo Thanh Niên, và tôi tin tưởng sâu sắc rằng hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.
Hai bên có thể tăng cường chia sẻ và hợp tác nội dung tin tức và chuyển đổi số. Thông qua các hoạt động giao lưu, chúng ta có thể đưa hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại đến với công chúng Trung Quốc, đồng thời giúp bạn bè Việt Nam hiểu thêm về Trung Quốc, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết nhân dân hai nước.
Ngoài ra, hai bên có thể cùng tổ chức các hoạt động kết nối kinh tế - thương mại và xúc tiến đầu tư, để doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường và các tiêu chuẩn liên quan của Trung Quốc, đồng thời giúp doanh nghiệp Trung Quốc nắm bắt được chính sách và các điều kiện ở Việt Nam, từ đó thúc đẩy triển khai hợp tác thiết thực hơn nữa.
Chúng tôi cũng mong được phối hợp cùng Báo Thanh Niên đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ những người trẻ khó khăn tại địa phương ở Việt Nam.
Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập
Truyền tải câu chuyện về quan hệ song phương Việt - Úc
40 năm là cột mốc vô cùng ý nghĩa đối với một tờ báo có vai trò vô cùng quan trọng, luôn làm tốt nhiệm vụ nâng cao nhận thức của công chúng Việt Nam về các sự kiện quốc tế và quan hệ của Việt Nam với các đối tác trên toàn thế giới.
Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM rất vui mừng khi được đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong suốt thời gian qua.
Tổng lãnh sự quán Úc đã có một mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với tờ báo. Tôi gửi lời tri ân tập thể Thanh Niên vì những nỗ lực giúp tổng lãnh sự quán truyền tải câu chuyện về quan hệ song phương Việt Nam - Úc, góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng Việt Nam về cách hai nước đang mở rộng quan hệ đối tác, về cách thức hai nước cùng nhau phát triển quan hệ song phương, về những vấn đề quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, cũng như định hướng hợp tác của Úc với Việt Nam trong khu vực và trong tương lai.
Tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Báo Thanh Niên vì những đóng góp trong việc nâng cao nhận thức về các chương trình tăng cường kết nối nhân dân mà phái bộ Úc triển khai, tiêu biểu như chương trình Taste of Australia.
Báo Thanh Niên cũng đã giúp lan tỏa những câu chuyện về sự hiện diện và hợp tác của Úc tại các vùng miền, giúp ngày càng nhiều người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về những mối quan hệ đang được mở rộng và củng cố trong nhiều lĩnh vực.
Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper
Đưa Israel đến gần hơn với người Việt Nam
Tôi đánh giá cao việc đưa tin về các sự kiện thế giới trên Báo Thanh Niên. Báo đã cung cấp cho độc giả địa phương những thông tin cập nhật kịp thời và hiểu biết về những gì đang xảy ra trên thế giới.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Báo Thanh Niên vì đã đưa Israel đến gần hơn với người Việt Nam thông qua các tin tức, quan điểm trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, và tôi tin chắc rằng báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong tình hữu nghị giữa nhân dân và hai nước Israel - Việt Nam.
Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer
Góp phần thể hiện vị thế Việt Nam
Thông qua việc tham gia các hội thảo, tuyển sinh sau đại học và du lịch tại Việt Nam, tôi đã có cơ hội nhìn nhận đất nước và người dân nơi đây từ nhiều góc độ. Một phần trong số đó được thúc đẩy bởi Báo Thanh Niên, vốn tập trung vào mọi khía cạnh của Việt Nam, bao gồm ngoại giao, kinh tế, lịch sử và văn hóa. Nhờ Thanh Niên, tôi có thể làm sáng tỏ vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời học hỏi về Việt Nam thông qua uy tín của Báo Thanh Niên trong việc mời các chuyên gia về khu vực.
GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật)
Tờ báo tiêu biểu được người dân tin tưởng cao
Trong suốt 40 năm qua, Báo Thanh Niên đã phản ánh cuộc sống của người dân và đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam, trở thành một tờ báo tiêu biểu được người dân các bạn tin tưởng cao.
Bên cạnh đó, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Báo Thanh Niên đã làm rất tốt vai trò cầu nối, truyền tải thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Hàn Quốc đến người dân Việt Nam, góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước.
Hàn Quốc và Việt Nam giờ đây không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là đối tác chiến lược toàn diện cùng nhau xây dựng tương lai. Và Báo Thanh Niên đã nỗ lực rất nhiều để giúp người dân Hàn Quốc và Việt Nam hiểu nhau hơn và giao tiếp cởi mở hơn.
Tôi đánh giáo rất cao vai trò của báo chí, đặc biệt là Báo Thanh Niên - một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu của Việt Nam và là "tai, mắt" của người dân Việt Nam. Tờ báo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển hơn nữa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng sự hợp tác giữa Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM và Báo Thanh Niên trong thời gian qua đã diễn ra rất tốt đẹp. Trong tương lai, tôi hy vọng hai cơ quan chúng ta sẽ tích cực hợp tác hơn nữa để tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa giúp hai dân tộc xích lại gần nhau hơn.
Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc Kwon Tae Han
Đóng góp cho Việt Nam trên trường quốc tế
Phát hành số báo đầu tiên vào năm 1986, Báo Thanh Niên từ đó đến nay đã đóng góp rất nhiều vào việc chia sẻ thông tin dựa trên nhiều sự kiện khác nhau. Đây là một hành trình dài và đóng góp không nhỏ cho truyền thông Việt Nam.
Tờ báo cũng đã ghi lại lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam. Dưới chính sách mới, nền kinh tế Việt Nam đã hoạt động tốt và góp phần thúc đẩy sự phát triển của châu Á. Báo Thanh Niên đã đăng tải nhiều bài báo chia sẻ những thông tin quan trọng về sự phát triển này. Và người dân đã học hỏi được nhiều điều từ những bài báo đó.
Trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại, Việt Nam phải giải quyết nhiều thách thức không nhỏ. Điển hình là vấn đề Biển Đông trong nhiều năm gần đây. Trong bối cảnh đó, với vai trò là một cơ quan truyền thông chất lượng cao, Báo Thanh Niên đã góp phần để cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam.
Hiện nay, thông tin được đăng tải trên Báo Thanh Niên được các nước khác đón nhận tích cực, trong đó có Nhật Bản. Tờ báo cũng đã đóng góp vào quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Báo Thanh Niên thực sự có ý chí mạnh mẽ để đóng góp cho Việt Nam trên trường quốc tế.
TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ)
