Đoàn xe dâu dừng giữa đường để chụp ảnh: Bắt Hải Idol và 3 bị can

Sáng 19.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hải (tức Hải Idol, 28 tuổi, trú tại H.Gia Lộc), Nguyễn Văn Năm (25 tuổi, trú tại H.Gia Lộc), Phạm Ngọc Phòng (25 tuổi, trú tại P.Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Vương Đình Trường (20 tuổi, trú tại H.Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 318 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, chiều 21.4, tại đường trục Bắc - Nam đoạn qua xã Toàn Thắng (H.Gia Lộc), Phạm Đức Hải đã xúi giục một số người khác đỗ xe ô tô giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh gây bức xúc cho những người tham gia giao thông và quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi dừng đoàn xe ô tô trên đường của Hải Idol và đồng phạm để chụp ảnh gây tắc nghẽn giao thông đã cấu thành tội danh gây rối trật tự công cộng CẮT TỪ CLIP

Sau đó, trên mạng xã hội Facebook, TikTok đã lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh này. Các clip nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ khiến dư luận bất bình, đồng thời nhận ra đây là đám cưới của một hot TikToker.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tạm giữ xe Maybach không biển số vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Đến ngày 27.4, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ 4 phương tiện ô tô do 4 bị can kể trên điều khiển, trong đó bị can Phạm Đức Hải điều khiển chiếc Mercedes Maybach S400 không gắn biển số.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hải Idol là ai?

Hải Idol tên thật là Phạm Đức Hải (trú tại thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, H.Gia Lộc, Hải Dương). Năm 2012, khi mới 16 tuổi, Hải nghỉ học đi phục vụ bàn ở các nhà hàng, trông xe, phụ hồ. Đến năm 2015, Hải đi học nấu ăn ở Hà Nội và bắt đầu bén duyên với nghề buôn bán quần áo.

Hải Idol trong một clip bán quần áo CẮT TỪ CLIP

Từ đó, Hải vừa học vừa tranh thủ ra chợ Ninh Hiệp (H.Gia Lâm, Hà Nội) nhập quần áo về bán. Hải sau đó bỏ hẳn nghề nấu ăn và chuyên bán quần áo trên mạng xã hội chủ yếu trên TikTok, thu hút được nhiều lượt người xem và biệt danh Hải Idol có từ đó.

Ngoài bán quần áo trên mạng xã hội, ngay tại nơi ở, Hải Idol cũng mở một cửa hàng bán quần áo với tên gọi Hải Idol shop.