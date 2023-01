Doanh nghiệp bán cá, tôm, thịt heo... thu lãi bao nhiêu trong năm vừa qua?

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức trong năm đầu tiên sau khi đưa thịt heo ra thị trường đã công bố kết thúc năm vừa qua đạt doanh thu thuần 4.574 tỉ đồng. Trong đó, ngành cây ăn trái mang lại doanh thu 2.277 tỉ đồng, mảng chăn nuôi mang lại doanh thu 1.620 tỉ đồng và mảng phụ trợ mang lại doanh thu 677 tỉ đồng.

Năm 2022, HAG đã tiêu thụ 292.847 con heo thịt và 281.275 tấn trái cây, trong đó chuối xuất khẩu đạt 160.520 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 120.755 tấn. Kết quả công ty đạt lợi nhuận sau thuế 1.181 tỉ đồng, đạt 105% so với kế hoạch đề ra và gấp 10 lần con số năm 2021.

Một "ông lớn" trong việc cung cấp thịt heo trên thị trường là Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản ( Vissan) công bố cả năm vừa qua đạt doanh thu 3.833 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 173 tỉ đồng, giảm lần lượt 11% và 8% so với năm 2021. So với kế hoạch cả năm 2022, công ty vẫn hoàn thành về lợi nhuận trước thuế dù chưa đạt được mục tiêu doanh thu.

Trong khi đó, Công ty CP Nam Việt (ANV) đã từng dẫn đầu về xuất khẩu cá tra của Việt Nam báo cáo cả năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 4.897 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 774 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 674 tỉ đồng, tương đương lãi gấp 5,2 lần cả năm 2021.





Mặc dù lợi nhuận tăng vọt nhưng so với kế hoạch đề ra với doanh thu của năm 2022 là 5.200 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỉ đồng thì ANV chỉ hoàn thành được 94% mục tiêu về doanh thu và 77,3% mục tiêu về lợi nhuận. Đây là doanh nghiệp hàng đầu về cá tra tại Việt Nam với công nghệ nuôi trồng khép kín.

Hay Công ty CP thực phẩm Sao Ta (FMC) là đơn vị thuộc nhóm dẫn đầu về xuất khẩu tôm đã báo doanh thu thuần năm vừa qua đạt 5.702 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Khấu trừ chi phí, Sao Ta lãi sau thuế xấp xỉ 320 tỉ đồng trong năm 2022, tăng 11% so với năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra trước đó thì FMC đã vượt 8% về doanh thu và tăng gần 3% chỉ tiêu lợi nhuận...

Tương tự, Công ty CP thủy sản Mê Kông (AAM) năm 2022 đạt doanh thu hơn 212 tỉ đồng, tăng 58% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt gần 17 tỉ đồng, gấp 75 lần so với năm 2021. Như vậy công ty đã bỏ xa kế hoạch kinh doanh năm 2022 được cổ đông thông qua với doanh thu 160 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1 tỉ đồng...