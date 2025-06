Doanh nghiệp bị áp lực trước nhiều vụ thực phẩm bẩn, tin đồn...

Sáng 4.6, Hội thảo “Truyền thông ngành thực phẩm: Nhận diện khủng hoảng và giải pháp phát triển bền vững cho TP.HCM” do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp cùng Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM và Hội Quảng cáo TP.HCM tổ chức diễn ra tại TP.HCM.

Theo ông Phạm Trung Thành - Trưởng ban Đối ngoại Công ty cổ phần Acecook Việt Nam - hầu hết các cuộc khủng hoảng truyền thông trong ngành thực phẩm không khởi phát từ báo chí mà đến từ các clip lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí những thông tin cũ bị đăng lại sau nhiều năm với tiêu đề giật gân, hình ảnh cắt cúp, nội dung mập mờ. Acecook cũng từng trải qua không ít khó khăn do ảnh hưởng từ các khủng hoảng truyền thông. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm thực tiễn và nguyên tắc đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu, doanh nghiệp luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và báo chí để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chính sự minh bạch, ứng xử trách nhiệm và kiên định với giá trị cốt lõi đã giúp Acecook bảo vệ được thương hiệu, từng bước củng cố và gia tăng niềm tin từ phía người tiêu dùng.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, báo chí và doanh nghiệp để xây dựng ngành thực phẩm minh bạch, an toàn ẢNH: DNSG

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM khẳng định vai trò then chốt của truyền thông trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt tại một đô thị đặc thù như TP.HCM. Trong bối cảnh người dân có quá nhiều lựa chọn thông tin, truyền thông không chỉ là công cụ phản ánh mà còn giữ vai trò định hướng nhận thức xã hội. Người dân vừa là đối tượng được tiếp cận thông tin đa chiều, nhưng cũng dễ bị tác động, dẫn dắt bởi các luồng tin thiếu kiểm chứng. Bà dẫn chứng thực tế đã có nhiều vụ việc, chỉ vì một thông tin chưa được xác thực lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến làn sóng tẩy chay, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Dù sau đó có minh oan, thì đã gây hậu quả và rất khó khắc phục. Do vậy, trong khi ngành chức năng nỗ lực cung cấp thông tin minh bạch, nhanh chóng và chính xác, thì phía báo chí, truyền thông cũng cần có sự hợp tác, thận trọng trong cách tiếp cận và xử lý thông tin.

Ngành thực phẩm đang từng bước cải thiện, tiến bộ qua từng năm, với nhiều doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn. Việc đánh giá cần dựa trên số liệu, phân tích rủi ro cụ thể chứ không thể dùng cảm tính hay nhìn nhận phiến diện từ một vài sự cố cá biệt... Bà Phạm Khánh Phong Lan mong có sự hợp tác chặt chẽ, thấu hiểu lẫn nhau giữa cơ quan quản lý, báo chí và doanh nghiệp - những mắt xích không thể tách rời trong hệ sinh thái an toàn thực phẩm. Sự phối hợp hiệu quả giữa truyền thông và quản lý không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát, mà còn góp phần xây dựng niềm tin vững chắc cho xã hội về một ngành thực phẩm minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.