Doanh nghiệp chờ giải thể, chủ bỏ trốn, công nhân không có thưởng tết

Đây là thông tin được Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết chiều nay 10.1.

Hơn nửa triệu lao động bị giảm giờ làm do giảm đơn hàng

Theo bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ tháng 9.2022 đến hết ngày 8.1.2023, đã có 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành) gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động.

Trong đó, giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 491.212 người (chiếm 89,82% tổng số người bị ảnh hưởng); tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người (chiếm 1,28%); chấm dứt hợp đồng lao động với 48.623 người (chiếm 9%).

Số lao động bị ảnh hưởng trên phần lớn ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 75%), tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ. Đáng chú ý, 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng chủ yếu ở TP.HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang...

Về tình hình quan hệ lao động, trong năm 2022, cả nước xảy ra 157 cuộc ngừng việc tập thể xuất phát từ quan hệ lao động (tăng 50 cuộc so với cùng kỳ năm 2021), xảy ra chủ yếu tại các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Tuy nhiên, tình hình trong 3 tháng cuối năm 2022 có chuyển biến tích cực với xu hướng giảm số cuộc ngừng việc. Cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, giảm 1 cuộc so với cùng kỳ năm 2021.





Doanh nghiệp điện tử, tài chính, ngân hàng vẫn thưởng tết cao

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ cơ sở, đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng tết cho người lao động.

Về thưởng tết dương lịch, mức thưởng trung bình năm 2023 thấp hơn khoảng 5% so với năm 2022, đạt khoảng 1,3 triệu đồng/người.

Đối với thưởng tết Nguyên đán, mức thưởng trung bình dự kiến năm 2023 tương đương năm 2022, với mức thưởng khoảng 1 tháng lương của người lao động (tương đương 6,2 triệu đồng/người).

Một số doanh nghiệp có mức thưởng giảm sâu so với năm 2022 như dệt may, da giày, chế biến gỗ... với mức giảm từ 10 - 20%. Mức thưởng tết cao thuộc về các doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; thương mại; chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, nhựa...

Đáng chú ý, tại một số doanh nghiệp trong tình trạng chờ giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nên nhiều người lao động không có tiền thưởng tết.