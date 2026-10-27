Doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu hải quan sẽ bị khóa tài khoản từ ngày 1.1.2027

Theo Công văn số 23474 của Cục Hải quan, cơ quan này yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tiếp tục triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống đăng ký và quản lý người sử dụng, đồng thời thông báo để doanh nghiệp thực hiện đúng thời hạn.

Cục Hải quan cho biết, việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu được triển khai từ ngày 25.9 theo Công văn số 21692. Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS.

Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo đầy đủ nội dung này đến cộng đồng doanh nghiệp Ảnh: TẠO BỞI AI

Việc làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin hải quan, hạn chế nguy cơ doanh nghiệp bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định.

Để bảo đảm tiến độ, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo đầy đủ nội dung công văn đến cộng đồng doanh nghiệp, phối hợp đôn đốc thực hiện và bảo đảm doanh nghiệp nắm rõ thời hạn hoàn thành.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31.12.2026.

Đáng chú ý, từ ngày 1.1.2027, cơ quan hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu. Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn tất các nội dung theo hướng dẫn của Cục Hải quan.