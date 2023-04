Doanh nghiệp chuyển hướng sang nhà bình dân

100% NGUỒN CUNG MỚI LÀ NHÀ GIÁ RẺ

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2023, Sở đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 5 dự án với 7.753 căn nhà. So với cùng năm 2022, số lượng nhà ở đủ điều kiện mở bán tăng 7.041 căn (tăng 949%). Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý trong báo cáo lần này là đến tháng 3.2023, TP.HCM có 1.515 căn nhà ở trung cấp giá từ 20 - 40 triệu đồng/m2 trong khi cả năm 2022, TP.HCM không có căn nào thuộc phân khúc này được mở bán.

Thị trường bất động sản ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp chuyển hướng làm căn hộ bình dân

ĐÌNH SƠN

Không chỉ Sở Xây dựng, báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2023 của Công ty Savills cũng cho thấy nguồn cung sơ cấp mới đạt 6.820 căn, giảm 15% so với quý trước nhưng tăng 68% theo năm. Đáng chú ý, nguồn cung mới đạt 1.610 căn, tất cả đều thuộc phân khúc hạng C (nhà giá rẻ). Các sản phẩm đến từ giai đoạn tiếp theo của 5 dự án hiện hữu và 2 dự án mới. Để tăng thanh khoản, các chủ đầu tư đã chủ động giảm giá bán bằng cách đưa ra nhiều chương trình ưu đãi bao gồm chiết khấu, miễn phí quản lý, tặng gói nội thất hoặc kéo dài lịch thanh toán.

Còn theo một nghiên cứu của DKRA Group, phân khúc căn hộ bình dân bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong quý 1 tại thị trường vùng ven, giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Long An. Riêng căn hộ hạng B (trung cấp) đã thay thế căn hộ hạng A (cao cấp), trở thành dòng sản phẩm chủ đạo dẫn dắt thị trường khi chiếm 56,2% tổng nguồn cung, tập trung chủ yếu tại khu bắc TP.HCM.

Như mới đây, Tập đoàn Hưng Thịnh giới thiệu dòng căn hộ 9X gồm khoảng 800 căn, với mức giá bình quân khoảng 30 triệu đồng/m2. Tập đoàn này cũng đang xây dựng hàng ngàn căn hộ giá rẻ ở H.Bình Chánh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, với mức giá trên dưới khoảng 20 triệu đồng/m2.

Trước đây, khi thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, tập đoàn này đã tung dòng căn hộ 8X, tạo được tiếng vang, thanh khoản cho thị trường. Lãnh đạo một công ty bất động sản cho biết hiện để có dòng tiền và tạo thanh khoản cho thị trường, doanh nghiệp sẽ chuyển hướng sang làm nhà ở xã hội, nhà giá rẻ.

Một tập đoàn bất động sản lớn khác là Nam Long cũng cho biết trong quý 2/2023 tới đây sẽ chính thức triển khai dự án chung cư thuộc dòng sản phẩm nhà ở xã hội EHomeS tại Cần Thơ. Đây là dự án thành phần thuộc khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake, dự kiến sẽ có tầm giá bán chỉ khoảng từ 620 triệu đồng/căn (đã bao gồm VAT). Ngoài EHomeS Cần Thơ, Tập đoàn Nam Long cũng triển khai dự án căn hộ "vừa túi tiền" là EHome Southgate tại khu đô thị Waterpoint Bến Lức (tỉnh Long An) giáp ranh TP.HCM có tầm giá bán dao động từ 1 tỉ đồng/căn.

Ở phía Bình Dương sát bên TP.HCM, Kim Oanh Group xây dựng 859 căn hộ chung cư có giá khoảng 1 tỉ đồng mỗi căn. Ở phía Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), Công ty địa ốc Thăng Long công bố kế hoạch xây dựng hơn 800 căn hộ, với giá bán khoảng 32 triệu đồng/m2. Lãnh đạo công ty này cho biết từ dự án về TP.HCM mất khoảng 25 - 30 phút chạy xe theo đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Mục tiêu của dự án là giãn dân, nhất là người trẻ từ TP.HCM về vùng ven định cư và làm việc ở TP. Đồng thời giúp H.Nhơn Trạch xây dựng những khu dân cư chất lượng, nhiều tiện ích, nhằm kéo nhóm cư dân cao cấp về đây sinh sống, bao gồm các nhóm chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp ở Nhơn Trạch, chuyên gia - nhân viên sân bay quốc tế Long Thành, chuyên gia làm việc tại các cảng, đường sắt và nhóm người trẻ thành đạt tại địa phương.

T HU HÚT ĐẦU TƯ BẰNG CHÍNH SÁCH THÔNG THOÁNG

Bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu thị trường Savills TP.HCM, cho biết hiện nay những sản phẩm mới vào thị trường đều ở phân khúc hạng C với giá vừa với túi tiền, hợp lý cho người mua. Các dự án hạng B và hạng C thu hút được nhiều người mua trong quý vừa qua. Dòng sản phẩm hạng C chiếm tỷ lệ bán ra lớn nhất với 67% và hạng B theo sau với 27% thị phần. Hạng A chỉ chiếm 6%, giảm 76% so với quý trước.

Nếu được "cởi trói" vướng mắc pháp lý, nhiều doanh nghiệp lớn khác sẽ tích cực hơn khi tham gia vào phát triển mảng sản phẩm này, từ đó giúp nguồn cung nhà giá bình dân được cải thiện, cơn khát nhà ở của người dân sẽ được giải tỏa. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

"Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM hiện nay rất đa dạng. Nhiều chủ đầu tư đang hướng đến xây dựng nhà ở xã hội, nhà giá rẻ và nhà bình dân. Đây là thị trường thuận lợi cho những người mua có dòng tiền sẵn. Họ có thể mua ngay những sản phẩm chất lượng với mức giá mềm hơn tại thời điểm này cùng khả năng sinh lời cao. Ngoài ra, đối với đối tượng người mua để ở, họ vẫn có thể sở hữu được một sản phẩm tốt. Khi người mua có đủ ngân sách, ví dụ như khoảng 70% tổng giá trị nhà ở, thì họ có thể dẫn dắt thị trường vì nhóm khách hàng này có nhiều lựa chọn phù hợp", bà Võ Thị Khánh Trang nhận định.

Theo chuyên gia bất động sản Phạm Thanh Tuấn, từ trước đến nay các doanh nghiệp bất động sản ít mặn mà phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ mà chỉ tập trung vào căn hộ trung, cao cấp. Chỉ đến gần đây, khi thị trường bất động sản phân khúc cao cấp "đóng băng", một số doanh nghiệp lớn mới tìm đến nhà ở xã hội, nhà giá rẻ như một giải pháp bảo đảm ổn định dòng tiền, lợi nhuận, cũng như tận dụng được bộ máy sẵn có của mình. Doanh nghiệp không thích làm nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ một phần vì lợi nhuận thấp và một phần là thủ tục pháp lý, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho đến khâu bán nhà cũng rất nhiêu khê. Do vậy, để khuyến khích doanh nghiệp tham gia làm phân khúc này cần có một chính sách thông thoáng hơn để kêu gọi đầu tư.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cũng cho biết hiện các tập đoàn bất động sản lớn đang hướng đến xây dựng nhà ở xã hội và nhà giá bình dân. Đây là động thái tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng phù hợp với tài chính của đại đa số người mua ở thực, là một bước đi quan trọng giúp cân bằng và ổn định lại thị trường, mang lại tín hiệu đầy tích cực để giải "cơn khát" cho phân khúc nhà giá rẻ vốn đã "cạn" nguồn cung vài năm gần đây. Ông Châu nhấn mạnh để khuyến khích doanh nghiệp làm nhà giá rẻ, chính quyền cần có các động thái hỗ trợ thiết thực như cần nhanh chóng cởi trói về cơ chế, chính sách, nhất là chính sách về đất đai. Các doanh nghiệp bất động sản bên cạnh mảng nhà ở bán cũng cần tăng cường phát triển mảng nhà cho thuê phục vụ nhóm công nhân, người lao động thu nhập ít ỏi khó có thể mua được nhà tại các đô thị.