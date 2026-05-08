Doanh nghiệp có thể được giảm gần 3.000 tỉ đồng đóng bảo hiểm

Đây là đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến tại dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi Nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2027; từ ngày 1.1.2028, áp dụng mức đóng 0,5%.

Theo Bộ Nội vụ, mục tiêu của việc điều chỉnh là tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, khả thi, ổn định và phù hợp hơn với thực tiễn. Đồng thời, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp trong bối cảnh cần hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo cũng tiếp tục giữ quy định linh hoạt về phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng/lần đối với các nhóm lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Bộ Nội vụ cho biết cơ chế cũ theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP trên thực tế còn nhiều vướng mắc. Các điều kiện để được áp dụng mức đóng thấp hơn khá chặt chẽ, trong khi hồ sơ và thủ tục thực hiện phức tạp, phát sinh thêm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Vì vậy, so với quy định hiện hành, đây được xem là thay đổi lớn khi chuyển từ cơ chế giảm mức đóng có điều kiện sang áp dụng trực tiếp một mức đóng chung (0,3% trên quỹ tiền lương) cho tất cả doanh nghiệp trong thời gian nhất định. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ không còn phải làm hồ sơ, chứng minh điều kiện hay trải qua quy trình xét duyệt phức tạp để được hưởng mức đóng thấp hơn như trước.

Việc điều chỉnh này, theo Bộ Nội vụ, nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ có thời hạn, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch, dễ thực hiện và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Theo đánh giá, cách tiếp cận mới giúp tăng tính minh bạch, dễ thực hiện và hạn chế xáo trộn trong quá trình triển khai chính sách.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tổng thu Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2025 ước đạt khoảng 7.368,9 tỉ đồng với khoảng 18,1 triệu người tham gia. Kết dư quỹ đến cuối năm 2025 dự kiến khoảng 86.442 tỉ đồng, tăng thêm khoảng 8.000 tỉ đồng so với năm 2024.

Trên cơ sở số liệu hiện có, Bộ Nội vụ tính toán việc giảm mức đóng xuống 0,3% có thể khiến quỹ giảm thu gần 3.000 tỉ đồng trong năm 2027. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn nằm trong khả năng cân đối ngắn hạn của quỹ.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo xác định việc giảm mức đóng xuống 0,3% chỉ là giải pháp hỗ trợ có thời hạn trong bối cảnh cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mức này được lựa chọn trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành, đồng thời tạo tác động giảm chi phí rõ rệt trong thời gian áp dụng.

Dù vậy, cơ quan soạn thảo cũng cảnh báo áp lực chi trả trong thời gian tới sẽ gia tăng do số người hưởng tăng lên, cùng với việc điều chỉnh tiền lương và định hướng nâng mức hưởng theo quy định của luật An toàn, vệ sinh lao động.

Chính vì vậy, việc giảm mức đóng xuống 0,3% chỉ được xác định là giải pháp hỗ trợ có thời hạn. Sau giai đoạn hỗ trợ, mức đóng 0,5% sẽ được khôi phục từ đầu năm 2028 nhằm bảo đảm an toàn quỹ và duy trì nguyên tắc chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội.

Một điểm đáng chú ý khác trong dự thảo là việc bổ sung quy định áp dụng mức đóng đối với người lao động cao tuổi theo bộ luật Lao động.

Theo Bộ Nội vụ, quá trình tổng kết thực hiện Nghị định 58 cho thấy vẫn còn khoảng trống chính sách đối với nhóm lao động cao tuổi dù họ vẫn tiếp tục làm việc trên thực tế. Hiện nay, nhóm này chưa thuộc diện bắt buộc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nên không được hưởng chế độ nếu xảy ra rủi ro trong quá trình làm việc.

Do đó, việc bổ sung nhóm lao động cao tuổi được đánh giá là cần thiết để mở rộng diện bao phủ chính sách, bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn sử dụng lao động hiện nay, đồng thời tăng tính thống nhất giữa pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội.