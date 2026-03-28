Doanh nghiệp đầu tư tiền tỷ đưa công nghệ 'chuẩn nhà máy' vào trường nghề

Không còn dừng ở các bản ghi nhớ hợp tác, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN) ngày càng đi vào chiều sâu, từ xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập, đến đầu tư trang thiết bị và đồng hành trong quá trình giảng dạy.

Doanh nghiệp không đứng ngoài đào tạo nghề

Những năm gần đây, mô hình gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và DN đã có những bước chuyển rõ rệt.

Tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, tất cả các ngành nghề đều có Ban cố vấn doanh nghiệp (IAB), nơi đại diện DN trực tiếp tham gia góp ý, rà soát và cập nhật chương trình đào tạo. Việc tổ chức các hội thảo chuyên môn định kỳ giúp nhà trường liên tục điều chỉnh nội dung đào tạo sát với thực tế sản xuất.

Song song đó, các hoạt động học thuật có sự đồng hành của DN cũng được đẩy mạnh. Những sân chơi như FunnyLED, Robotics, Minicar Racing… đã tạo môi trường sáng tạo, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và giải quyết vấn đề.

Tại Trường CĐ Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn, ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Trung tâm tư vấn - tuyển sinh, cho biết trường triển khai đào tạo theo mô hình “đặt hàng doanh nghiệp”. Sinh viên được học tập trực tiếp tại DN liên kết, qua đó làm quen với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn đi học. Nhà trường hiện hợp tác với hơn 50 DN trong nhiều lĩnh vực, từ du lịch, khách sạn đến kỹ thuật ô tô, công nghệ và kinh tế.

Trong khi đó, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM xây dựng mô hình hợp tác toàn diện, từ xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tham gia đào tạo một số học phần, tổ chức thực tập đến khảo sát mức độ đáp ứng của sinh viên sau tốt nghiệp.

Những mô hình này cho thấy một điểm chung là DN không còn đứng ngoài quá trình đào tạo. Điều này giúp đảm bảo chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên.

Đưa công nghệ ‘chuẩn’ doanh nghiệp vào giảng đường

Nếu như trước đây, hợp tác chủ yếu dừng ở việc tiếp nhận sinh viên thực tập, thì hiện nay, xu hướng mới là đưa trực tiếp công nghệ và mô hình sản xuất của DN vào các trường nghề.

Ngày 26.3, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đưa vào vận hành Phòng thực hành INET – mô hình phòng lab tích hợp, mô phỏng môi trường sản xuất thực tế.

Phòng thực hành này được đầu tư hơn 2,1 tỉ đồng, do Quỹ Phát triển bền vững Schneider Electric Foundation – Tổ chức ASSIST, Công ty Schneider Electric Việt Nam và Công ty TNHH Savisolar tài trợ chính.

Điểm nổi bật của INET Lab nằm ở tính tích hợp. Với diện tích 112 m², phòng lab được thiết kế như một hệ thống sản xuất thu nhỏ, cho phép sinh viên tiếp cận đồng thời các lĩnh vực cốt lõi như mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống điều khiển – giám sát (SCADA) và năng lượng tái tạo.

Toàn bộ thiết bị đều đạt chuẩn công nghiệp, bao gồm hệ thống điều khiển – tự động hóa, hệ thống năng lượng mặt trời, cùng các mô hình thực hành đồng bộ. Đặc biệt, việc tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời thực tế ngay trong phòng học giúp sinh viên vừa học lý thuyết vừa trực tiếp vận hành và xử lý tình huống kỹ thuật.

Dự kiến từ học kỳ 2 năm học 2025–2026, phòng lab sẽ được đưa vào giảng dạy chính khóa. Không chỉ phục vụ đào tạo sinh viên, không gian này còn được sử dụng cho nghiên cứu khoa học, thực hiện đồ án và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho kỹ thuật viên, người lao động trong DN.

Hệ thống thiết bị tại INET Lab được xây dựng với tiêu chí đảm bảo trải nghiệm thực hành của sinh viên bám sát 100% với thực tế vận hành tại các doanh nghiệp

Theo NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, việc đưa thiết bị tiên tiến vào giảng dạy giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận những công nghệ hiện đại đang được ứng dụng trong các nhà máy, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động.

Tại Trường CĐ Lý Tự Trọng, TS Đinh Văn Đệ, Phó hiệu trưởng phụ trách trường, cho biết hoạt động hợp tác với DN cũng được cụ thể hóa bằng việc tiếp nhận tài trợ trang thiết bị, vật tư thực hành và mô hình đào tạo, góp phần giúp sinh viên được tiếp cận trực tiếp với công nghệ và quy trình sản xuất thực tế.

Về phía DN, theo đại diện Schneider Electric, đơn vị đang triển khai nhiều chương trình giáo dục tại Việt Nam, tài trợ cho hơn 40 trường cao đẳng, đại học, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng cho hơn 100.000 sinh viên trong giai đoạn 2020-2030.

Hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp Theo báo cáo của Cục GDNN và GDTX (Bộ GD-ĐT), năm học vừa qua, hoạt động gắn kết giữa các cơ sở GDNN và DN đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho người học, tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên 85% cơ sở GDNN đã ký kết hợp tác với hơn 7.200 DN thuộc nhiều lĩnh vực. Các DN tham gia xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, đánh giá kết quả đào tạo, đồng thời tiếp nhận hơn 310.000 lượt học sinh, sinh viên thực tập. Tỷ lệ có việc làm ngay sau tốt nghiệp qua kênh hợp tác đạt trên 85%.



