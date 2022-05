Doanh nghiệp điện lãi lớn nhờ lượng tiêu thụ tăng cao

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2022 của các doanh nghiệp ngành điện đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tiêu thụ cùng với giá điện trên thị trường cạnh tranh (CGM) gia tăng. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thông tin sản lượng điện thương phẩm toàn EVN quý 1 đạt 54,78 tỉ kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) khá tích cực. Giá CGM trung bình trong quý 1/2022 là 1.515 đồng/kwh, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Vì vậy, các doanh nghiệp ngành điện đều có mức tăng trưởng về lợi nhuận cao. Cụ thể như Tổng công ty phát điện 2 (GE2) công bố doanh thu đạt 5.242 tỉ đồng, tăng 19% và lãi sau thuế 1.088 tỉ đồng, tăng cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (POW) ghi nhận doanh thu quý 1/2022 đạt 7.061 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm... đưa lợi nhuận sau thuế đạt 803 tỉ đồng, tăng 42% so với quý 1/2021.

Hay Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) có doanh thu ghi nhận trong quý 1/2022 đạt hơn 808 tỉ đồng, gấp 4,2 lần so với doanh thu hơn 190 tỉ đồng đạt được quý 1/2021. Lợi nhuận sau thuế của VSH cũng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, lên mức 404 tỉ đồng và hoàn thành 77% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Doanh nghiệp này cho biết nhờ tình hình thủy văn thuận lợi và nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum đi vào hoạt động mà sản lượng điện thương phẩm tăng lên giúp doanh thu tăng cao.

Còn Công ty CP thủy điện miền Nam (SHP) cũng có doanh thu quý đầu năm tăng gấp đôi và chuyển từ lỗ 4,2 tỉ đồng quý 1/2021 sang lãi 61,4 tỉ đồng kỳ này. Công ty cũng giải thích do lưu lượng nước về nhiều nên sản lượng phát điện tăng 75%, đồng thời giá điện bán bình quân trong quý 1/2022 tăng gần 15% giúp lợi nhuận tăng cao. Một đơn vị khác là Công ty CP thủy điện Buôn Đôn dù doanh thu quý 1/2022 chỉ tăng nhẹ với hơn 58,7 tỉ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế gần 13,7 tỉ đồng, gấp gần 4 lần so với quý 1/2021...