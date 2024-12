Doanh nghiệp lại lo 'vạ lây' khi hoàn thuế

Ban hành 17.300 quyết định hoàn thuế hơn 131.882 tỉ đồng

Theo Tổng cục Thuế, toàn quốc có 953.090 DN đang kinh doanh, tăng 3,3% so với thời điểm ngày 31.12.2023. Có 99,93% DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 15.166.219 hồ sơ. Lũy kế 11 tháng năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 17.300 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 131.882 tỉ đồng, bằng 77,1% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế từ khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến hết tháng 11.2024 đã có 90.321 DN, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, với số lượng hóa đơn điện tử hơn 1,2 tỉ hóa đơn. Lũy kế đến cuối tháng 11, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 11 tỉ hóa đơn, trong đó 2,68 tỉ hóa đơn có mã, hơn 7,22 tỉ hóa đơn không mã, hơn 2,04 triệu hóa đơn theo lần phát sinh và hơn 1,2 tỉ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.