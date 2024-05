Doanh nghiệp nào đang gửi tiết kiệm hàng chục ngàn tỉ đồng?

Báo cáo tài chính quý 1/2024 của một số doanh nghiệp niêm yết cho thấy lượng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng lên hàng ngàn tỉ đồng. Chẳng hạn, Tổng công ty Khí Việt Nam (mã chứng khoán GAS) công bố đến ngày 31.3, công ty có lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên 42.613 tỉ đồng, tăng gần 1.900 tỉ đồng so với đầu năm và chiếm hơn 46% tổng tài sản của doanh nghiệp này. Với số lượng tiền mặt lớn, GAS ghi nhận lãi tiền gửi và tiền cho vay hơn 436,3 tỉ đồng.

Kết thúc quý 1/2024, GAS đạt tổng doanh thu thuần gần 23.315 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.544 tỉ đồng, giảm 26% so với quý 1/2023. Mặc dù có số tiền mặt lớn nhưng đến cuối quý 1/2024, GAS vẫn có dư nợ vay hơn 5.700 tỉ đồng, phần lớn là nợ dài hạn.

Nhiều doanh nghiệp gia tăng lượng tiền mặt và gửi tiết kiệm trong quý 1/2024 NGỌC THẮNG

Một doanh nghiệp cũng luôn duy trì lượng tiền mặt lớn là Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR). Đến cuối quý 1/2024, BSR có lượng tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm lên hơn 47.335 tỉ đồng, tăng hơn 9.000 tỉ đồng so với đầu năm. Công ty cũng thu về hơn 354,7 tỉ đồng tiền lãi trong 3 tháng đầu năm nay. Tổng cộng hết quý 1/2024, BSR đạt doanh thu hơn 30.689 tỉ đồng, giảm 10% và lợi nhuận sau thuế hơn 1.143,8 tỉ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

Hay Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) vào cuối tháng 3 vừa qua cũng có lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 34.700 tỉ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Lượng tiền mặt này giúp công ty thu về gần 423 tỉ đồng tiền lãi. Đáng chú ý, kết quả kinh doanh quý 1/2024 của Hòa Phát tăng vọt với doanh thu thuần hơn 30.852 tỉ đồng, tăng trên 16% và lợi nhuận sau thuế lên 2.869 tỉ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho hay lợi nhuận tăng cao do sản lượng thép thô tiêu thụ tăng mạnh, giá vốn tốt và giá bán tốt.

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) cũng có lượng tiền mặt và tương đương tiền (gồm đầu tư tài chính ngắn hạn, trái phiếu) đến hết ngày 31.3 lên mức cao với hơn 30.243 tỉ đồng, tăng thêm 5.940 tỉ đồng so với đầu năm. Với khoản tiền gửi dồi dào giúp doanh nghiệp thu về khoản lãi tiền gửi 494 tỉ đồng quý đầu năm, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, tổng dư nợ vay đến hết quý 1/2024 của Thế Giới Di Động vẫn đang hơn 23.661 tỉ đồng, giảm hơn 1.450 tỉ đồng so với đầu năm. Kết thúc quý 1/2024, Thế Giới Di Động đạt doanh thu thuần 31.486 tỉ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 902,4 tỉ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ năm 2023...